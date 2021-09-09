後疫時代數位轉型大爆發 中壽助業務員創高峰

疫情改變民眾生活型態，中國人壽 (2823-TW) 長期投入數位轉型，更透過科技賦能，吸引許多業務精英加入中壽，1-7 月業務員淨增加人數與增加年成長率，為壽險公司第一。

中壽展現創新能力，以客戶為中心積極優化各項流程與服務，將這波疫情危機化為轉機，online + offline 虛實整合，包括領先業界推出遠距刷臉投保，提供客戶、業務同仁同享科技帶來的便利，在串接數位工具的創新保險場景中，助業務同仁再創高峰。

中壽更透過科技賦能，吸引許多業務精英加入中壽，1-7 月業務員淨增加人數與增加年成長率，為壽險公司第一，且整體新人年齡層下降、收入增加，登錄人數連續三年持續攀升，成為新進業務員值得信賴的首選雇主。

中壽自 2018 年啟動業務通路轉型，投入豐厚資源全方位支持業務同仁，在全體同仁協同合作下，積極展現創新能力，獨家發展的 i-Agent 數位工具透過敏捷式開發，建構出完整的數位黃金圈，助業務同仁「訓」與「練」同時並進。

中壽所擘劃的「大．人．生」數位藍圖，即積極運用「大」數據加值服務、「人」工智慧應用及「生」態圈串聯，從行銷推廣到組織發展完整串接，優化保險體驗，讓保險服務永續推進。

「以客戶為中心」是中壽發展數位工具的信念。在行銷面，中壽從客戶接觸與管理、商品知識、保單締約到售後服務，運用多元數位工具，提供客戶更即時、客製的暖心服務。為了帶給客戶更流暢的保險體驗，也推出遊戲化工具協助業務同仁創造主動接觸客戶的機會，更了解客戶需求，當確認客戶的保障需求及投保意願後，只要一鍵就能列出建議商品，讓服務無縫銜接。

組織發展面，中壽開發獨特的大數據動物選才模型加上四「新」方案，打破一般新進業務員適應困難的痛點。動物選才以大數據資料庫，透過性向測驗，幫助新進業務同仁更了解自我先天優勢，輔以後天量身訂作的培育計畫，助業務新人在壽險事業上站穩腳步。中壽適才適所的培育加上新課程、新輔導、新晉升及新工具的四「新」方案，幫助業務同仁提高定著，快速晉升，也幫助主管育才更有方法、更快速。

數位轉型是企業邁入下一個世代的關鍵因素，疫情再加速了數位化進程。中壽長期推動業務通路轉型，持續創新金融服務，數位創新作為也榮獲保險業亞洲獎「年度數位創新獎」、《財資雜誌》「最佳生物辨識類數位獎」等國際肯定。中壽將持續提供更完善和不間斷的優質服務，無論線上、線下皆能滿足客戶所需，成為值得信賴的保險公司。