記憶體外資降評 是寒冬來了還是狼來了？

今年 8 月 12 號，摩根士丹利 (大摩) 台、美、日、韓所有旗下的半導體分析師同步發放一個主題為「記憶體寒冬來臨(Memory-Winter Is Coming)」的七十頁產業報告，主要內容在提醒 DRAM 景氣浮現反轉訊號，同時降評所有記憶體生產公司，認為第三季已是記憶體族群的巔峰，後續將開始走跌。

事實上這份報告發出後，諸如南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、美光、海力士等等 DRAM 相關公司都受到影響，在台灣的公司更隨著大盤震盪來到今年以來的最低位階。

然而，實際看過去，目前 PC 主流的 DDR4 8Gb(1Gx8) 記憶體顆粒報價，仍然以月均增 7.4% 左右的表現活躍於市場中，大摩推測的第三季後走跌，應該要再看緩一些，向後延至明年第一季左右。

大摩認為疫情已經趨緩，遠距商機的 NB 需求下降，將導致記憶體族群的需求也大幅下降。但在目前全球疫情已轉好的情況下，有些歐美國家還是維持居家辦公的做法，帶動如記憶體、顯示卡等等周邊產品熱門度維持一定水準，風俗民情的習慣下與我們所見的台灣、亞州諸國有不一樣的趨勢。

再以個股來看，南亞科第一季 EPS 0.88 元、第二季 2 元，目前總營收也是年增 62% 的好成績，七月單月營收甚至是今年最高，站上 79.5 億元。所以可以推測下半年消費電子旺季，南亞科 EPS 有高機率大於上半年，全年獲利推估後，換算股價本益比也只有 11 倍左右，甚至這數字有可能是被低估的，最終本益比可能低於 10 倍。要說南亞科跌破 60 元大關的可能性，目前看起來較小，所以目前的股價可以當成一個底部的橫向整理平台。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1454 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：航海王比聯發科更賺

◎封面故事：Delta 突破感染 低估股進場點？

◎投資總舖師：Mini LED 放量，誰受惠？

◎台股照明燈：日廠創高 台廠會補漲嗎？

◎五福臨門：外資降評喊空：該怕嗎？