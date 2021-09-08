高資產族群必備「三重保障」保單 建構傳富新選擇

元大人壽表示，高資產族群若要進行財務規劃與資產多元配置，應及早透過保險超前部署規劃，不但可預留稅源，有機會透過增值回饋分享金讓資產持續增長，增加傳承下一代的財富，尤其是 50 歲以上高資產之族群，可善用「保障、保財、保特定傷病」的「三重保障」保單，以做好資產傳承及高齡化疾病的保障規劃。

所謂「保障」：提供身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，保險金給付方式可選擇一次或分期，讓保戶享有保障外，又可透過資產妥適分配的規劃，達成傳富的目標。

「保財」：透過美元計價商品分散風險外，並運用「增值回饋分享金」機制，當宣告利率大於預定利率時，讓保戶有機會享有回饋分享金，藉由增值的效果，協助資產持續成長，除了可達到創富及守富的規劃，亦可增長傳富的資產。

「保特定傷病」：隨著年齡增長，罹患阿茲海默氏症、巴金森氏症的機率亦增加，為強化保戶特定疾病的保障，倘保戶罹患阿茲海默氏症或巴金森氏症，並且符合條款嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症的定義，將依保險金額的 10% 額外提供一筆特定傷病保險金（僅對一項特定疾病給付，並以一次為限），保戶可運用該筆資金進行疾病治療及安排後續生活，減輕家庭經濟負擔。

元大人壽舉例，透過美元利率變動型終身壽險，即具備傳承與高齡疾病保障兩大功能，以美元計價，提供 3 年、6 年的繳費年期，讓高資產客戶可依自身需求選擇特定的資產傳承方案，亦將老年好發疾病「阿茲海默氏症」和「巴金森氏症」納入保障，除可滿足客戶傳承規劃需求外，保障期間內若因罹患特定高齡疾病時，可享有額外的保險金以照顧自己。

同時，此美元利率變動型終身壽險更將提供所有有效保戶多項專屬的醫療諮詢及生活禮賓服務，如健康諮詢、VIP 特約門診、台灣導醫導診及高端健檢等服務。

以 50 歲男性投保 6 年期商品試算，投保金額 180 萬美元，選擇以「增額繳清」方式累積增值回饋分享金，年繳保費 208,080 美元，經高保費及自動轉帳繳費折扣計算後，年繳保費為 202,860 美元，假設投保後未來各保單年度宣告利率 3.2%，於第六保單年度末享有 1,881,794 美元保障，且未來仍會逐年增加，保險期間內如罹患特定疾病將額外給付特定傷病保險金 18 萬美元。