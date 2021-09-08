我們這一家！南山人壽健康樂活「家＋」年華開跑

「不只有保障，更要保生活！」當保險的本質從意外及疾病的風險保障，走到陪伴保戶以積極正向價值觀過生活，南山人壽持續提倡保險由事後補償延伸至事前預防的理念，強化商品的服務賦能價值，協助保戶及家人擁有健康好生活，九月起舉辦為期三個月「健康樂活【家 +】年華」系列活動，邀請民眾參加 BAM 活力洋溢 APP 的健康促進挑戰賽，結合南山健康守護圈及保戶聚樂部健康樂活元素。

另鼓勵客戶於活動期間，開通並使用南山保戶園地，透過檢視健康醫療、長照、退休等保障規劃，補足壽險、意外或醫療保障缺口。參加活動還有機會參加抽獎，讓南山人壽陪伴全臺每一個家庭，樂活健康，正向力「家」分。

以行政院日前所公布的統計來說，108 年台灣家庭型態以核心 (34.4%) 最高，其次為夫婦 (19.3%) 及三代 (13.5%)，妥善的保險規劃，可讓家成為安穩的港灣、體現對家的愛與責任。南山人壽秉持健康有南山的理念，舉辦「健康樂活【家 +】年華」活動，提出打造家庭樂活健康三撇步，讓每一個家庭都能擁有保障、追求健康、享受服務，為每一家的美好年華幸福大大加分！

撇步一 保障家＋分：幸福健康的家庭，首先要擁有充足的保障，您自己和家人的保障夠完善了嗎？尤其退休生活的資金規劃以及醫療保障與長照規劃，一項都不能少。南山人壽呼籲民眾定期檢視自身及家人的保障是否足夠，疫情期間可多利用南山保戶園地，進行保單健檢，讓退休藍圖計畫更落地。

南山人壽多元化的商品類別，保障內容各有特色，如年年領取還本金、健康增值回饋、無理賠鼓勵 / 關懷金等，而繳費年期也從６年、10 年、20 年到 30 年，提供多樣化選擇，民眾可依照自身需求，找到適切的保險商品進行投保。

而活動期間 (即日起至 110 年 11 月 30 日止)，凡投保南山人壽壽險、傷害險及健康險商品，就有機會參加抽獎，獎項內容包含健康促進利器運動手環、電動機車、休旅車等，建立全家人的共同話題，並藉由參與活動完善自身保障。

撇步二 健康家＋分：號召全家總動員，促進身體健康、預防疾病！一起運動健康不孤單！「健康樂活【家 +】年華」系列活動，透過 BAM 活力洋溢 APP 舉辦健康促進挑戰賽，全民皆可參加，下載 APP 即可藉由五項健康指標—步數、動態卡路里、睡眠時數、BMI 及靜止心率等，了解生理年齡的變化。南山人壽保戶還能進一步累積積分，獲得折抵保費、激勵金等健康好禮，讓南山人壽陪您打造五Ａ健康人生。

撇步三 服務家＋分：加入南山人壽的保戶行列，和南山健康守護圈緊緊圈在一起！南山人壽替保戶嚴選各類健康照護產業的策略夥伴，提供保戶全方位健康照護資訊，活動期間開通及登入使用南山保戶園地，有機會抽中空中健身學院 Wondercise 的 VIP 會員，還能獲得加碼機會，此外也能享有「南山聚樂部」各項保戶優惠，全家一起享受樂活、健康、有品質的幸福生活。

保險，不只能保障生活，現在更進一步邁向健康樂活，南山人壽想為國人規劃的更多，透過串聯商品、服務、好康活動，協助民眾規畫未來健康生活的藍圖與期待，成為「保生活」的健康好夥伴。更多「健康樂活【家 +】年華」活動資訊，請上活動網頁 https://www.nanshanlife.com.tw/eservice/file/PPD/HappinessFamily.pdf。

南山人壽也提醒消費者投保前應審慎瞭解保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險。民眾購買保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。詳細商品內容、給付相關規範、注意事項及相關警語請參閱商品簡介及保單條款，或可與南山人壽保險業務員聯繫、電洽 24 小時客戶服務中心 0800-020-060，或至南山人壽企業網站查詢 http://www.nanshanlife.com.tw。