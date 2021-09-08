泰昇柬埔寨廠產能全開支援越南 8月營收回升至1.24億元

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480-TW) 在越南的生產及產品銷售，受疫情影響趨緩，今 (8) 日公布 8 月營收 1.24 億元，月增 11.1%，年減 21.58%；前 8 月營收 11.05 億元，年減 9.46%，公司認為，7 月營收 1.12 億元，應爲全年的營收最低點。

泰昇主管指出，受疫情影響越南廠實施「三就地政策」維持生產，目前駐廠員工約 6 成，生產稼動率約 7 成，而柬埔寨廠正常生產營運，並全能生產主要產品嬰兒尿褲，支援越南廠產能短缺部分，生產仍維持 8 成以上水準。

泰昇主管表示，越南目前雖仍處封城狀態，但近期越南政府已釋出逐步解封的訊息，計畫逐漸恢復正常經濟活動，市場需求因通路庫存極低而可能有大量拉貨動能，預期接下來營收可望維逐月增長。

泰昇主管指出，今年 7 月的 1.12 億元營收應為全年營運谷底，之後可望逐月漸升，將視疫情緩解及解封速度而有高度連動，一旦第四季疫情大幅緩解，在旺季及消費雙效應爆發情況下，將有重返成長機會，且許多新品上市遞延效應將在疫情減緩後逐漸發酵。

泰昇目前已順利執行漲價行動來適當反映成本，並積極嚴控費用支出，已取得初步成效，第四季營收大幅提高，可望直接顯著提升獲利。