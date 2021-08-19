岱宇歐美客戶拉貨力道轉強 下半年營運回升

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 看好旗下三大品牌拉貨動能轉強，尤其品牌 XTERRA 美國電商客戶下單擴大，能見度可看至年底，加上多項新品陸續上市，預期下半年營運逐季成長、並優於上半年。

岱宇上半年三大品牌營收比重分別為 SOLE 占 52%、XTERRA 占 17%、SPIRIT 占 18%，受到全球航運塞港影響、缺櫃情況未舒緩，至少有 3 成訂單被迫遞延出貨。

岱宇表示，隨著下半年歐美地區進入傳統銷售旺季，電商平台拉貨力道明顯轉強，訂單能見度高，營運有望落底反彈，加上遞延訂單有望陸續出貨，挹注營運成長，看好下半年營收將優於上半年。

岱宇針對三大品牌推出新品，SOLE 將發表飛輪划與船器兩款新型產品、XTERRA 品項則將從目前的 4 款，擴增至 8 款、SPIRIT 則預計本季底上市攀岩機新品。

另外，岱宇也看好中國發布 5 年的全民健身計畫，當地體育產業總規模達到人民幣 5 兆元，雖然目前中國市場營收占比較低，約 2-3%，銷售跑步機等中低階產品，此外，中國共有 6 條產線，可隨時因應當地市場需求，長期來看，有望受惠此政策帶動中國業績成長。

岱宇第二季稅後純益 0.51 億元，季減 80.75%、年減 73.16%，每股純益 0.4 元；上半年稅後純益 3.09 億元，年增 61.82%，每股純益 2.49 元。