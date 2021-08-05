中國五年健身計畫 喬山上海廠受惠

中國發布 5 年的全民健身計畫，將常態運動人口提升至 38.5%，台健身器材大廠喬山 (1736-TW) 看好，過去亞洲健身人口比歐美低，不過在新政策推動下，未來健身人口逐步增加，將帶動商用、家用器材需求擴大，上海廠可隨時支應需求，營運有望直接受惠。

中國國務院公布 2021-2025 年的《全民健身計劃》，以促進全民健身發展，滿足民眾的健身和健康需求，打造完善的健身領域公共服務體系，帶動體育產業總規模達到人民幣 5 兆元。

喬山生產基地包括台灣、上海與越南，其中上海廠占總產能 55%，主要以內銷為主，今年上半年受惠商用市場需求回溫，銷售額年增逾 3 成，預期商用市場動能有望延續至下半年，維持雙位數成長態勢。

喬山看好，上海廠近年已完成擴產，隨著中國頒布五年健身政策，健身人口將逐步增加，推升商用與家用器材需求激增，未來將迎來新一波商機。

喬山比重方面，美國占 53%、歐洲占 22%、亞洲占 25%，由於過去亞洲健身人口不及歐美地區，加上中國受到疫情影響，整體健身市場萎縮，中國營收比重僅約占 5%。

喬山表示，下半年進入產業銷售旺季，加上打入新通路，向客戶反映成本、平均調漲 5-10%，商用器材訂單能見度看至年底、家用器材則因各國解封，業績持平，法人表示，喬山下半年營收、獲利將逐季成長、全年營收維持年增雙位數。