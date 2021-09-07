台積電喊漲 族群大搬風挑誰？

晶圓代工產能供不應求，龍頭台積電今年上半年凍漲，今年 Q2 毛利率 50.04% 險些跌破五成，近期傳出將調漲晶圓代工報價，不論成熟製程及先進製程皆同步上漲，其中成熟製程調漲幅度最大約兩成，屆時毛利率有望回升至以往高水準 53%。晶圓代工產能預計將持續吃緊到 2022 年，新產能最快要等到 2023 年開出，以目前市況誰能拿到產能誰就能大賺，IC 設計業者為了確保拿到產能難免重複下單，台積電全面調價，其餘二線代工業者聯電、世界先進也出招，保量保價」新合約鎖住利潤，最主要是為了避免景氣反轉時產能過剩。晶圓代工景氣大好，大盤回檔時法人反而逆勢加碼，聯電外資連 2 月大買，7、8 月份合計買超 55.7 萬張，投信 8 月買進約 4 萬張，融資單月大減 6.7 萬張，籌碼流進法人手中相對乾淨，產能滿載加上漲價效應，毛利率及營益率有望往上提升，全年獲利估 4～5 元，目前本益比相對低，將來法人點火股價隨時創高。世界先進則是守住缺口，投信八月大買 6661 張，雖然融資沒出現減幅，但融資使用率僅 1%，持續看好晶圓代工景氣。

晶圓代工漲價 IP 股受惠，股王力旺領漲

晶圓代工漲價恐壓縮 IC 設計業者獲利表現，我認為仍須看個別廠商而定，像是高階晶片以及量大的晶片商反而較不受影響，晶片龍頭聯發科遭市場認定受影響大，聯發科主要投片高階製程居多，固然受漲價影響，但主因仍在中國手機市場衰退，加上高通 5G 晶片市佔後來居上，近期股價走勢疲軟無法站上季線，其他像是矽力 - KY、信驊、祥碩股價受利空影響不跌，股價也都站回先前高點。IP 股反而是受惠族群之一，權利金隨著晶圓代工價格按比例收取，股王力旺在投信追捧下，股價再創歷史新高來到 1630 元，其餘 IP 族群創意、世芯股價也將挑戰前高。

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