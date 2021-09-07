〈宏正法說〉8月營收4.49億元寫今年次高 下半年逐季成長

宏正 (6277-TW) 今 (7) 日召開法說會並公布 8 月營收，受惠需求、製造業動能恢復，加上認列遞延訂單營收，單月營收達 4.49 億元，月增 14.3%、年增 5.8%，為今年次高，法人看好宏正在需求回溫、泰國廠貢獻下，下半年營運逐季成長，第三季、第四季營收可望分別達 12.8、14.1 億元；宏正累計今年前 8 個月營收達 32.95 億元，年增 7.8%。

宏正財務長暨發言人陳健南表示，第二季受缺料、塞港、專案遞延影響，營運低預期，但第三季狀況將逐步改善，且第二季宣布反映成本，調整產品售價約 5-10% 也逐步浮現，本業毛利率可望維持在 61% 以上。

展望下半年，陳健南指出，亞洲地區需求能見度高，歐洲也已逐步回到疫情前水準，美洲則仍在觀望疫情降溫後，中低階產品拉貨狀況是否改善，不過觀察目前整體通路庫存水準仍低，樂觀看待下半年拉貨動能回溫。

宏正專業影音產品中心協理張昌興也補充，從四大市場分析，宏正占比最高的政府單位業務，下半年又拿下美國、澳洲、印度等地標案，智慧製造則保持年增 20% 的成長動能，醫療、教育等動能也有回溫，其中，東南亞混合教育型態趨勢已成形。

另一方面，宏正去年併購儀信跨入機櫃業務，陳健南表示，機櫃業務營運穩健，客戶訂單最遠已看到明年，不過機櫃所需的鋼材，年初至今已上漲 50%，導致毛利表現仍低於本業，因此正與客戶協調在第三季、第四季反映相關漲價成本。