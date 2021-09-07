〈台新銀攻消金〉信用卡策略拚兩大主軸 今年底可望突破600萬卡

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行信用卡排名一直居業界第四名，總經理尚瑞強今 (7) 日表示，信用卡策略將以提高新卡用戶、每卡消費金額為主軸，今年底流通卡數可望突破 600 萬卡。

據金管會截至 6 月底統計，信用卡流通卡數以中國信託的 754.7 萬卡居冠，國泰世華銀 724.4 萬卡緊追在後，玉山銀行 648.9 萬卡為第三名，而台新銀行則為 586.7 萬卡排名第四。

尚瑞強表示，今年要是沒有疫情攪局，台新銀流通卡數早就突破 600 萬卡，以目前狀況來看，今年底 600 萬卡就可以突破。

為了衝刺消費者金融，台新銀行連續兩年都在市場上公布「振興券」綁定信用卡回饋搶得頭香，尚瑞強表示，今年振興券綁定信用卡，不像去年綁定後還可以換，因此響應政府振興數位券，

台新銀加碼綁定優惠五倍變七倍，不過名額有限，若人數有限不排除加碼開放更多名額。

此外，在台新人壽加入台新大家庭後，台新銀行也將「太陽卡」權益升級，尚瑞強表示，台新人壽原有保戶數超過 25 萬人，為了提供更好的服務，以太陽卡繳交保費可享 1.2% 的回饋，且回饋無上限，不論是台新人壽保戶，獲繳交其他產壽險保費皆適用 (三商美邦人壽所有類型保費除外)。

尚瑞強表示，台新銀行信用卡策略，聯名卡部分只會以各產業前三大龍頭為合作目標，現階段將著重在開發新卡用戶，希望目標是新卡用戶大於舊卡用戶，並力拚提高每卡消費金額，目前每卡消費金額每月平均約 7000 元，特別月份如節慶、繳稅、繳保費等旺季，每卡消費金額可望達 8、9 千，未來將更強化「精準行銷」，希望明年底前每卡消費金額可以提升到 8000-10000 元。