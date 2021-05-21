晶睿看本季底缺料可望緩解 營運拚逐季成長

安控大廠晶睿 (3454-TW) 今 (21) 日舉行線上法說，總經理廖禎祺表示，整體市場從去年底開始反轉，今年代工、品牌兩大事業體客戶下單狀況佳，若缺料問題能在第 2 季底緩解，營運有望逐季成長。

廖禎祺指出，去年全球受新冠肺炎疫情影響，海外市場反覆封城與解封，導致需求不佳，不過去年底開始，市場需求反轉，代工與品牌兩大事業體狀況明顯好轉，惟 IC 缺料、物料供給成為今年營運成長挑戰。

廖禎祺坦言，隨著全球強勁的電子產品需求，半導體供應鏈缺料狀況至今並未緩解，儘管與上游原廠關係不錯，但仍需持續追料，目前開始尋求配套方案，包括找替代料、從現貨市場找物料、變更產品設計等，降低原料吃緊情形。

廖禎祺預期，第 2 季底將迎來缺料最大缺口，在尋求替代料和變更設計雙管齊下，期望第 3 季能有效緩解缺料情形，營運有機會重回成長、拚逐季攀升，此外，受惠美國國防授權法案 (NDAA) 通過，安控產品可導入台灣、美國晶片，對晶睿而言，產品組合將轉佳，今年毛利率有望優於去年。

晶睿代工、品牌營收占比分別約 55%、45%，發言人顧中威指出，除既有客戶持續下單外，另外開拓消費性影像應用新領域及客戶，以及積極承接美中貿易轉單機會，若缺料情形緩解，業績將好轉。

晶睿為滿足台灣製造的產能，投資推動自動化，其中第一套自動化測試設備，雖然受到部分物料吃緊延遲交貨，計畫稍微延後，但安裝調校、試產順利，預計 6 月量產，產線可提升 40% 效率與產能，另外，晶睿也規劃桃園廠導入第二套自動化測試產線。

廖禎祺提到，晶睿除與台達電 (2308-TW) 合作智慧樓宇外，領域也擴展到智慧工廠，包含專用攝影機、智慧影像、大型顯示器、零組件等，雙方持續討論相關解決方案，希望增加未來合作綜效。