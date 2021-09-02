AIT處長孫曉雅拜會財長、勞長 重申深化美台關係承諾

美國在台協會 (AIT) 處長孫曉雅上任後，馬不停蹄的拜會政府官員，昨 (1) 日會見財政部長蘇建榮及勞動部長許銘春，談及供應鏈與勞動政策議題，今 (2) 日拜會台灣美國事務委員會主委楊珍妮，她重申推動深化美台夥伴關係的承諾，並強調美台共享的民主和經濟價值。

AIT 表示，孫曉雅本周繼續拜會台灣官員之旅，就美國與台灣之間重要且廣泛的議題進行討論。孫曉雅與台北市長柯文哲在 8 月 30 日會面，了解台北市如何透過姊妹市夥伴關係進行雙邊合作，以及柯文哲的優先政策。

AIT 指出，孫曉雅隨後拜會科技部長吳政忠，雙方談及「美台科學及技術合作協定」、人工智慧的負責任發展以及台灣對「人才循環大聯盟」的支持。

8 月 31 日，孫曉雅與新北市長侯友宜見面，討論振興經濟議題及新北市的疫情現況。當天稍後，與農委會主委陳吉仲會面，就促進美台農業合作交換意見。

同日，孫曉雅與文化部部長李永得會面，討論美台合作及文化交流，並見證了文化部和學術交流基金會 (台灣傅爾布萊特) 的藝文專業人才獎助計畫備忘錄簽署儀式，鼓勵人才赴美學習交流。

9 月 1 日，孫曉雅拜會蘇建榮，雙方談及「美台經濟繁榮夥伴對話」及供應鏈議題；隨後，孫曉雅與許銘春會面，討論新冠疫情如何影響台灣的勞動政策；接著，孫曉雅與外貿協會董事長黃志芳會面，感謝外貿協會協助促進美台之間的商業機會。

孫曉雅今天拜會楊珍妮，討論雙方關切的議題，本周的拜會官員行程也在這場會議之後畫下句點。她重申對推動深化美台夥伴關係的承諾，強調美台共享的民主和經濟價值，以及美國對台灣恆久的承諾。