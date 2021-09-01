〈凌陽集團法說〉凌通下半年取得產能再優於上半年 估明年市況仍供不應求

MCU 廠凌通 (4952-TW) 今 (1) 日召開法說會，展望後市，總經理賈懿行表示，客戶需求相當強勁，仍無法滿足所有訂單，因此積極爭取產能，預期下半年取得產能再優於上半年，明年在客戶需求延續下，整體市況仍供不應求。

賈懿行指出，明年市況與今年相差不遠，也向同仁強調應居高思危，儘管不擔心現有訂單，但仍需著眼未來 3-5 年長期營運，透過不斷調整產品結構、客戶方向，推升營運不斷成長。

細分各產品線，凌通以多媒體為主要營收來源，比重約 40%，消費性 IC 約 30-35%，其餘 15-20% 則為 MCU，其中，多媒體產品線除傳統產品外，也新增許多應用，包括可視門鈴、網紅自拍機、工控及儀表彩屏人機介面等，AI 產品也導入美國高階智慧家電品牌，客戶已積極追加訂單。

無線充電方面，凌通下半年取得較多的封裝產能，隨著產能適度紓解，出貨量將較上半年成長，新認證標準 Qi 1.3 也預計在下半年通過，有助公司搶得先機。

凌通在車用前裝布局也開花結果，目前已分別導入歐系、東南亞及中國車廠，預計下半年可陸續進入量產。

凌通觸控產品也有斬獲，已導入小米供應鏈及國外品牌廚房家電，第四季將進入拉貨旺季，加上國外 IDM 大廠缺貨，整體 MCU 市場持續供不應求，客戶也紛紛轉向凌通求援，延續轉單效應。

語音產品方面，凌通 OTP 產品因具備彈性快速交貨的特性，獲市場歡迎，應用面也跟著擴張，為因應產能不足，公司已新增晶圓代工廠，預計下半年可進入量產階段。

針對價格，賈懿行坦言，今年以來已多次調漲，客戶也可以諒解，後續漲價會再根據成本、產品線以及客戶關係適度調整。