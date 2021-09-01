指數果真出現十字線 小型股噴出這檔一定要有

行情一波波，漲幅一浪浪，沒幾天指數竟已反彈 1255 點，未來還能持續漲嗎? 有機個面向要去觀察: 觀察 1．費半黃金交叉有些收斂，須提防變成【死亡交叉】，一但反轉，台股亦被拖累，觀察 2．歐元區縮減負債表，歐元漲，美元跌，台幣升，會對台股帶來何種效應，節目說明: https://youtu.be/GZSauM8c4Ro

過去拉台積電，拉金融，這些投資人都沒有，漲勢很無感，而今日指數下跌，上漲個股卻較多，中小型個股春天來了嗎？永誠投顧徐照興分析師表示，加權已過季月線，月線開始扣抵高值，準備往下扣，一旦月線翻揚，會讓走勢更為整齊，而成交量遲遲無法放大，代表不會所有股票都漲，這時候，盤中的停損停利點就格外重要，不要抱上又抱下，白忙一場。根據龍捲風操盤術，台灣 50 周 KD 目前已黃金交叉 (週五確認)，有機會帶動加權周 KD 同步黃金交叉，展開波段行情。

今日盤面結構明顯殺航運拉電子，而航運又是當沖者最愛，所以單獨重壓航運的人，今天可能開心不起來，旦行情本就是漲漲跌跌的，也許今日的弱勢股，會變成明日的強勢股。

iPhone 有機搭配低軌衛星，相關概念股台揚 (2314-TW)、華通(2313-TW)、金寶(2312-TW)、昇達科(3491-TW)、同欣電(6271-TW)、公準 (3178-TW)，而新蘋概股，我們也在理財大亨節目分享過了(周一預錄的)，今日鉅祥(2476-TW)、創惟(6104-TW)、全新(2455-TW)、精材(3374-TW) 就表現格外強勢，震盪量縮可留意。 https://www.youtube.com/watch?v=wvo8BQVrchM

電動車電池概念股美琪瑪 (4721-TW) 不用說，就是指標股，指標股衝出去，其他電持股再留意，否則，敵不動，我不動，不用隨意浪費子彈

整流二極體概念股朋程 (8255-TW)、德微 (3675-TW) 就是指標股，而 強茂 (2481-TW) 拉尾盤、台半 (5425-TW) 、虹揚 - KY(6573-TW) 還是持續看好。

OSFET 概念股茂達 (6138 -TW)、大中 (6435-TW)、杰力 (5299-TW) 拉尾盤、尼克森 (3317-TW) 、富鼎 (8261-TW) 昨天漲停、捷敏 (6525-TW)，甚至延伸至 GaN、SiC 的 嘉晶 (3016-TW) 漲停、漢磊 (3707 -TW) 拉尾盤，仍為強勢整理型態，這族群本身在內部輪動，衝高不用追，去找整理完成的個股量縮布局。

IC 設計概念股這族群先觀察，而 IP 矽智財股: 創意 (3443-TW)、智原 (3035-TW)漲停、力旺 (3529-TW)再創歷史高，可當指標股、M31(6643-TW)、愛普 (6531-TW)，這族群超強勢，帶動高速傳輸 IC 設計創惟 (6104-TW) 、威鋒電(6756-TW) 、安格(6684-TW) 、祥碩(5269-TW)，而會員持股新唐(4919-TW)、晶焱(6411-TW) 籌碼相對集中，持續看好，聯發科家族的晶心科、亞信、九暘似乎也蠢蠢欲動，這部分操作可來 Telegram：https://t.me/imoney168。

這檔股票，可同步上車！

行情如預期出現快速反彈，今日終於輪到中小型個股，而美股卻已漲高，堤防回馬槍，自己操作要盯緊一些，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者！

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

同步上車，表單連結：

https://forms.gle/ZasYMVu3Gp3jM7CQA

Telegram：https://t.me/imoney168

FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險