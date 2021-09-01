外資砸76億元加碼晶圓雙雄 調節海空航運逾6萬張

台股今 (1) 日終場小跌 16 點，收在 17473 點，外資持續買超台股，砸 76.6 億元再大舉加碼晶圓雙雄，並狙擊海空航運股，貨櫃三雄與航空雙雄共減碼超過 6 萬張。

三大法人僅投信站在賣方，小賣 4.81 億元，外資持續買超台股 145.78 億元，自營商也買超 29.93 億元，三大法人合計買超 170.87 億元；期貨方面，外資加碼空單 1036 口，空單未平倉口數回升至逾 2 萬口。

外資今日買超前 10 名中，集中電子與金融股，僅大同與中鋼屬於傳產股，買超電子股以聯電 4.8 萬張居冠，台積電與聯發科分別買 7479 張、6137 張，華邦電、定穎也有逾 6000 張。

外資買超金融股鎖定新光金 1.1 萬張、國泰金與中信金都超過 8000 張；傳產股僅大同約 1.2 萬張、中鋼 5591 張。

外資持續調節海空航運、鋼鐵等傳產股，貨櫃海運三雄長榮 2.19 萬張、陽明 1.28 萬張、萬海 5564 張；航空雙雄華航 1.13 萬張、長榮航 8926 張，總計 6.05 萬張。

外資鋼鐵股減碼榮剛、燁輝各逾 6800 多張，大成鋼 5774 張、中鴻 4319 張；電子股友達 8355 張、光磊 6653 張。

投信同樣大買聯電 7796 張居冠，其次分別為中鋼、創惟、金像電都有超過千張，聯茂、大成鋼、景碩、新唐、晶宏也受到青睞。

投信賣超方面，狙擊貨運三雄，長榮 6105 張最多、陽明 1510 張、萬海 1177 張，並調節面板雙虎，友達 5621 張、群創 5022 張。