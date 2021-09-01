台股終止連7漲守住季線 外資連4買 三大法人買超170.87億元

台股今 (1) 日受航運股壓盤影響震盪走跌，半導體雙雄聯電、聯發科扮演多頭主帥，領軍 IC 設計、記憶體、散熱等電子股走揚，支撐指數守住季線，終場小跌 16 點，收在 17473 點，成交值為 3602 億元。三大法人合計買超 170.87 億元，其中外資已連 4 買。

觀察籌碼面變動，外資持續買超台股 145.78 億元，為連續 4 個交易日買超；投信轉為賣超 4.81 億元；自營商買超 29.93 億元，三大法人合計買超 170.87 億元。

台積電今天漲多拉回，在平盤附近整理，終場小跌收 613 元；聯電開低走高，一度衝上 64.5 元，創近 21 年新高，終場收 64.1 元，市值逼近 8000 億元；世界先進可望跟進台積電調漲晶圓代工價格，也吸引資金進駐，股價上漲逾 2%。

聯發科回神上漲近 3%，終場收在 927 元，股王矽力 - KY 開高走高，一度衝上 4310 元改寫新天價，終場大漲 7.6%，收 4285 元，IC 設計股重回多頭懷抱，智原、鈺創、創惟均亮燈漲停，權值股瑞昱勁揚 4%，新唐、譜瑞 - KY、矽統、凌陽等漲勢也相當凌厲。

貨櫃三雄今天賣壓出籠，大跌逾半根停板，散裝航運股受 BCI 指數回檔影響，普遍遭調節，四維航重挫近 9%，慧洋 - KY、台航、中航、新興、裕民、正德等股價也都慘摔。整體運輸類股終場大跌近 5%，為盤面最弱勢族群。

連日上漲的金融族群今天拉回整理，國泰金、富邦金均震盪走跌，玉山金、華南金下挫 1-2%；塑化股也遭遇賣壓，台塑領跌 2.4%，南亞、台化也下跌超過 1%，台苯重挫 4%。

電子股今天百花齊放，記憶體族群的晶豪科、威剛、旺宏、華邦電等，分別上漲 3-5%；LED 股華興、一詮、宏齊、光鼎等也勁揚 4-6% 不等；國內被動元件龍頭國巨漲近 2%，華新科、凱美、奇力新、立隆電等上漲 2-3%；散熱股則由雙鴻領軍大漲逾 8%，力致、奇鋐、泰碩、建準等上漲力道也相當強勁。

市場傳出，筆電鏡頭廠先進光、新鉅科陸續通知客戶調漲報價，激勵 2 檔個股開盤跳空漲停，光學族群一吐悶氣，車用鏡頭廠佳凌同步亮燈漲停，玉晶光勁揚逾 7% 站回 500 元關卡。