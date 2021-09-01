微創手術不便宜 癌症達文西保單填補實支實付缺口

新型達文西手術傷口小、出血量少且感染風險低，成為傳統手術的新選擇，但手術費用高也讓人望之卻步，現在有保險業推出「癌症達文西保單」，彌補實支實付高額費用支付缺口，提升治療品質。

富邦產險於今 (1) 日推出全球首張高端微創手術「癌症達文西保單」與機械手臂輔助微創手術技術龍頭公司 Intuitive 直覺與醫療界共同研發，提供初次罹癌施行達文西手術，住院期間可能面臨支付病房、醫療、手術等高額醫療費用的保障。

達文西手術是目前全球最先進的微創手術系統之一，超過 2.4 萬篇研究報告指出，運用機械手臂輔助手術可降低手術失血量、術後併發症、縮短住院時間等，應用範圍涵蓋泌尿科、婦科、一般外科、胸腔外科、大腸直腸科等科別都可運用。

富邦產險表示，目前攝護腺癌、部分腎臟切除術之達文西手術費已獲健保給付，但仍有許多達文西手術尚未納入健保給付，換言之民眾仍需自費負擔手術費用，加上手術設備、醫材使用、病房升等與相關治療費用等，住院期間自費醫療費用對病患來說仍是一筆沉重的負擔。

富邦產險董事長陳伯燿表示，富邦產險的「健康守護加」升級版專案，除提供基本住院日額保障外，還可加選「初次罹癌保障」與「住院醫療實支實付保障」，民眾可視需求加購，未來若因癌症需施行達文西手術時，可不受經濟壓力影響，將醫療科技納入優先考量選項，讓全民在有需要時能擁有高端微創手術的選擇權，安心接受治療。

直覺台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛則表示，微創是外科手術的趨勢，達文西手術至 2020 年底全球已累積超過 850 萬例的手術量，近年的成長更加顯著，藉由與富邦產險的合作，將高科技醫療的好處跟享有術後更高的生活品質帶給民眾。

以投保富邦產險「健康守護加」計畫 A 加值方案一為例，民眾初次癌症施行達文西手術，除提供初次罹癌單筆定額 50 萬給付，還另有高達 30 萬住院醫療實支實付，假設投保年齡為 40 歲投保年齡為例，首年年繳保費不到 1 萬元，可彌補實支實付高額費用支付缺口，享有更好的醫療品質與保障。