保單借款「兩免」 讓籌資更有效率

壽險保單除可分散風險外，也是企業融資的好幫手，AIA 友邦人壽表示，保戶透過持續且長期的保費繳款，所累積的「保單價值準備金」，在需要時就能申請保單借款，免徵信也不必抵押設定，是相對較有效率的籌資管道。

AIA 友邦人壽總經理侯文成指出，壽險並非只限於身故理賠的保障功能，還能作為資金救急的金融工具，透過保費繳款，累積「保單價值準備金」，舉例來說，如果因疫情衝擊而急需周轉資金，便可申請保單借款，無須徵信或抵押設定，可隨借隨還，籌錢效率佳。

侯文成以迪士尼樂園為例，迪士尼樂園就是創辦人華德 ‧ 迪士尼以他的壽險保單借款籌資，解決當時的資金困境，同時創造更多緩衝時間完成後期籌資。

以「友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險」為例，當突發緊急狀況而急需資金時，只要契約有效且累積有「保單價值準備金」，要保人就可申請保單借款。

AIA 友邦人壽指出，可借金額上限依保單處於繳費期間或繳費期滿而有差異，繳費期間內可借金額上限為借款當日「總保單價值準備金」的 67.5%；若繳費期間屆滿，則最高可借出當日「總保單價值準備金」的九成，可迅速協助保戶解決資金需求的問題。

AIA 友邦人壽也提醒，當保單拿來借款後，保單價值準備金會跟著下降，將影響理賠金額；未償還之借款本息，超過其保單價值準備金時，契約效力即行停止。

