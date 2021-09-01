7家壽險宣告利率不變 台幣利變保單最低掉到1.45%低水準

各壽險公司每月第一個交易日公告利變保單宣告利率，9 月有 7 家壽險維持利率不變，國壽等 3 家有所調整，其中，受到長期低利影響，新台幣利變保單利率最低掉到 1.45% 低水準。

10 大壽險中包括：富邦、中壽、新壽、台灣人壽、全球人壽、南山、遠雄等 7 家的 9 月保單宣告利率均維持不變。但國壽、台新人壽、三商美邦人壽則有所調整。

國壽 9 月的台幣宣告利率調整主要為已停售的三張利變年金保險，調降 1 個基本點至 0.4%；但其餘現售台幣利變壽險商品的宣告利率維持 1.45%-1.65% 的水位不變。

台新人壽除了一張美元利變壽險從 3% 降到 2.9% 外，其餘各保單宣告利率都無調整。

而三商美邦人壽則是調降台幣利變年金保單宣告利率 5 個基本點，調降後現售台幣利變年金宣告利率落在 1.2%~1.55%，本月合計共 9 個商品受到影響。

目前主流美元保單維持 7 月以來的水準，即理財型宣告利率約 2.7-3%，保障型則落在 3.1-3.3% 區間。

新台幣利變保單受到國內利率維持低檔，影響，大多已經掉到 2% 以下，尤其大型壽險公司的利變壽險宣告利率甚至降到 1.45%，若中央銀行 9 月下旬到的理監事仍維持利率不動，則此超低利率的趨勢預期會繼續下去。