保單銷售不同調 外幣投資型超車傳統型 美元創9個月新低

金管會今 (31) 日公布，外幣投資型保單單月銷售終於超過傳統型保單，但是今 (2021) 年熱賣的美元投資型保單，6 月僅銷售 6.1 億美元，創去年 10 月以來最低水準。

據保險局統計，截至 6 月底，外幣保單新契約保費收入折合約新台幣 2914.31 億元，其中，投資型保單折合約新臺幣 1438.72 億元、占比約 49%，傳統型保單折合約新臺幣 1475.59 億元、占比約 51%。

但若以單月來看，受惠股市熱絡，各家壽險公司有主打投資型保單，外幣投資型保單銷售 184.2 億元，終於超車傳統型的 181.89 億元。

以幣別來看，美元保單最熱銷，截至上半年為止，美元投資型保單累計新契約保費收入達 49.94 億美元，大舉年增 174%，相較於美元傳統型保單年減 15%，表現亮眼。

值得關注的是，美元保單在 6 月單月出現買氣冷卻現象，單月僅銷售 6.1 億美元，創去年 10 月以來的最低水準，主要是因為美股在 6 月時大跌，加上新台幣貶值，影響消費者投保意願。

金管會表示，保險業銷售外幣保單時應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利業務穩健經營及維護消費者權益。