〈能源盤後〉市場評估颶風災損 原油跌近1% 8月月線收黑

市場持續關注美國颶風艾達 (Ida) 對墨西哥沿岸煉油廠的影響，原油期貨價格周二 (20 日) 收跌，周三 OPEC 也將召開部長級會議，是否繼續推動增產計畫成為市場焦點。

施耐德電機 (Schneider Electric) 全球大宗商品分析師 Brian Swan 表示，艾達造成的洪水將使原油生產、煉油廠損失的評估工作延後，周一路易斯安那州大部分地區都停電，大規模煉油廠生產都處於停滯狀態。

不過 Swan 說，暫時停電雖影響產量，但對原油市場的影響應該不大，因為近期市況仍躊躇不前。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 71 美分或 1%，收每桶 68.5 美元，近月期貨合約價單月已下跌 7.4%，是自 3 月以來首次出現單月下跌。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 42 美分或 0.6%，收每桶 72.99 美元，單月累計下跌 4.4%。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，颶風對美國原油生產的破壞微乎其微，油價下跌為一次性回檔，颶風引發的油價飆升已經消退。市場價格健康，石油生產商能夠獲利、並維持需求。目前市場均衡，供需逐步增加，預計價格終將維持穩定。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 表示，供應商評估墨西哥灣的損害並開始恢復產量，但煉油廠可能需要更長的時間才能恢復正常。若產量恢復速度超過煉油廠需求，原油庫存將會增加，後續的庫存數據肯定會受到颶風的影響。

美國安全暨環境執法局 (Bureau of Safety and Environmental Enforcement) 周二估計，墨西哥灣目前 93.69% 的原油產量暫時關閉，有 94.47% 的天然氣產量暫停。

標普全球 (S&P Global Platts) 分析師估計，截至周一每天約有 220 萬桶煉油產能仍處於離線狀態，大部分電廠仍無法供電。

其他能源商品交易

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖近 2.28 美元，本月共下跌 3.5%。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.13 美元，本月共下跌 3.1%。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.7%，收近每百萬 Btu 4.38 美元，本月共上漲 11.8%，連五個月上漲。

國際能源資訊署 (EIA) 將於周三公佈原油上周庫存數據。S&P Global Platts 調查分析師平均預期原油庫存將下降 440 萬桶，汽油將下降 180 萬桶，蒸餾液減少 50 萬桶。

另一方面，OPEC+ 將於周三舉行部長級會議。該組織此前同意於 9 月開始增產，日產量增加 40 萬桶。雖然美國政府公開施壓，但路透社引述消息人士報導，OPEC+ 不太可能因此改變計畫。

Blue Line Futures 首席市場分析師 Phillip Streible 認為，儘管 OPEC+ 今年計劃日產量增加 40 萬桶，但整體原油庫存仍將減少。