路透：拜登擬削減公有土地取得成本 促進潔淨能源項目投資

在潔淨產業抱怨聯邦土地租賃費用過高恐阻礙投資後，路透報導稱，拜登政府計劃祭出改革措施，讓太陽能和風力發電開發商能夠以更便宜價格取得聯邦土地。

報導指出，白宮計劃對可再生能源項目的聯邦土地政策進行審查，美國內政部土地和礦產助理部長的資深顧問 Janea Scott 向路透表示，白宮正在研究幾項改革，使太陽能和風力發電公司能更容易取得聯邦土地，但沒有詳述具體細節。

潔淨能源產業今年透過遊說活動表示，土地租賃費用過高為產業吸引投資增添難度，恐導致拜登總統的氣候政策難以實現。

拜登此前提出 2035 年前實現「電力零碳排」的目標，據能源研究公司 Rystad Energy 說法，想要實現上述目標，光是太陽能產業就需要比荷蘭國土還要大面積的土地。

根據前總統歐巴馬 (Barack Obama) 政府 2016 年實施政策，一些大型太陽能項目的土地租金為每年 971 美元 / 英畝，且每年必須為每兆瓦電力容量支付超過 2,000 美元，對於一個佔地 3,000 英畝、發電量 250 兆瓦的公用事業項目來說，每年總計約花費 350 萬美元。

潔淨能源產業向來仰賴私有土地來建設大型發電項目，但隨著美國完整的私有土地日益稀缺，聯邦土地逐漸成為產業擴張的最佳選項。

不過，潔淨能源產業認為，內政部徵收的租賃費用與私有土地租金不同調，後者在不包含發電費用的情況下，可能低於 100 美元 / 英畝。

美國潔淨能源協會 (American Clean Power Association) 法律總顧問 Gene Grace 認為，在解決成本負擔問題之前，美國很可能錯失在公用土地上發展潔淨能源項目的潛能，以及後續帶來的就業與經濟效益。