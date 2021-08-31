超眾越南廠下半年開始貢獻營收 明年比重攀升至3成

尼得科超眾 (6230-TW) 今 (31) 日召開線上法說，董事長永井淳一表示，越南廠第一期工程已完工並開始量產，下半年陸續有營收貢獻，預期該廠明年將占整體營收比重 3 成。

超眾越南廠分為三期工程，第一期工程今年第二季完工、投產，廠區產品線不限單一散熱模組，主要是配合客戶從中國廠轉移至越南；第二、三期工程也將陸續於 2022、2023 年動工。

永井淳一指出，雖然越南疫情仍嚴峻，廠區也配合當地政府政策，不過越南廠產能擴建方向不變，預計明年越南廠將占營收比重 20-30%，另外加上台灣、中國廠區來看，目前稼動率維持 8 成左右。

展望後市，永井淳一表示，受到疫情影響、原物料價格持續在高點，增加製造成本壓力，上半年營運不如預期，看好下半年各產品需求不錯，訂單能見度也有三個月，另外網通、伺服器、商用筆電、電競等動能將延續至明年，營收表現樂觀、正向看待。

永井淳一指出，明年成長動能主要來自 5G 相關應用，其中伺服器成長最強勁，其次為歐美、中國 5G 基地台；近兩年手機受到疫情衝擊，隨著手機品牌廠開始推新機，預期明年手機需求將回到往年水準，不過市場競爭仍激烈，成長幅度有限。

談到原物料成本，永井淳一坦言，去年原物料價格開始上漲，尤其是銅價對營運成本負擔較大，由於材料成本無法掌控，目前持續努力與供應商議價，以及改善製程或是變更產品設計。

超眾今年上半年資本支出 3.82 億元，預期今年全年與明年資本支出，也將與去年 7.5 億元相當，主要是運用在擴建越南廠及進駐相關生產設備。