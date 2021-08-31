2020 東京帕拉林匹克運動會，我國代表團 18 歲游泳選手陳亮達 30 日台灣時間上午 8 點，參與男子 S7 級 100 公尺仰式預賽，游出 1 分 18 秒 28 成績排名第九，無緣決賽，個人首屆帕運賽事到此結束，他形容是「夢想達成了一半。」

東京帕運游泳選手陳亮達無緣決賽 自敘「夢想達成了一半」（圖為男子 S7 級 100 公尺仰式）

陳亮達先前在男子 SM7 級 200 公尺混合式游出 2 分 54 秒 22 預賽止步、男子 S7 級 400 公尺自由式決賽以 5 分 15 秒 89 排名第八作收，今參與個人最後一項賽事－男子 S7 級 100 公尺仰式，以 1 分 18 秒 28 成績排名分組第四，該項目總排名第九，無緣擠進前八名決賽。

「成績還可以，主要還是速度游不太出來，但這問題短時間內沒辦法這麼快解決。」雖沒能改寫自己在去年全國身心障礙國民運動會締造的 1 分 16 秒 45 全國紀錄，然而以今年來到帕運前的備戰狀況，陳亮達提到，這樣的表現與自己所預期的相差不大，算是還不錯，自己也十分享受比賽。

陳亮達出戰游泳男子 S7 級 400 公尺自由式以第 8 名作收

從 3 歲起為了防止大腿萎縮而接觸游泳，陳亮達 15 年來靠著堅持和努力，游進世界身心障礙者的最高殿堂，他透露：「大概從 2004 北京開始知道帕運這個比賽，也把它當目標，但那時候還沒確定自己什麼時候能游到，直到 2018 年亞帕運（奪兩面銀牌）之後，才覺得自己應該有機會。」

儘管訓練再辛苦、再疲倦，樂觀的陳亮達沒想過要放棄，他露出一貫的「達式笑容」表示：「還是會覺得累啊，但就想說再練個幾天就要比賽了，就還是游，撐過去就好了。」如願來到東京、踏上帕運舞台，談起這次生涯初體驗，陳亮達形容是「夢想達成了一半」，他說：「就是希望表現可以越來越好，能多好就多好。」

陳亮達獲個人今年最佳成績

有別於過往參與其他國際賽事，陳亮達有感，今年來到帕運受到更多人的注目，「突然受到很多的關注，也比較多媒體報導，有好有壞，好的是可以讓更多人知道有這群人在努力，但相對還是有一些壓力，因為大家都在看。」

第一次來到日本卻因疫情因素沒有機會再多停留，回到台灣之後，陳亮達的下一個目標將積極備戰明年亞帕運，「希望每個項目都可以游好，提升自己的能力。」

資料來源／教育部體育署

責任編輯／Dama

來源：《運動星球》9 月

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