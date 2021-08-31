運動過後鐵腿更要動！3個瑜伽動作舒緩肌肉痠痛

下肢訓練或是跑步完的隔天，走路、坐椅子都會覺得下半身像是脫離一樣，超痠痛。當痠痛馬上撲向雙腿，鐵腿的感覺真的不舒服，但是，有什麼方法可以預防或舒緩嗎？其實，當你在痠痛時，我更需要透過伸展來把沾黏的肌肉打開，這樣才能幫助肌肉復原速度變快，縮短痠痛的時間。以下 3 組瑜伽動作，對於幫助打開沾黏肌肉有很大的效果，同時還能提升下次運動表現。



運動過後鐵腿更要動！3 個瑜伽動作舒緩肌肉痠痛

站姿前彎式 Standing forward fold

步驟 1：雙腳併攏站在瑜伽墊上，吸氣時，將上半身往前傾並彎曲。

步驟 2：雙手放置在地面上，持續 3-5 呼吸時間（彎不下去者可將膝蓋彎曲）。

站姿前彎式 Standing forward fold ©gaia.com

龍式 Dragon pose

步驟 1：跪在瑜伽墊上，將右腿往前跨出，彎曲 90 度。

步驟 2：將左腿打直往後伸展，雙手撐在瑜伽墊上，上半抬至 45 度。

步驟 3：停留 3-5 個呼吸後，換邊執行。

龍式 Dragon pose ©myogastudio.ch

坐姿寬腿前彎式 Wide-Angle Seated Forward Bend

步驟 1：雙腿張開坐在瑜伽墊上。

步驟 2：身體向前坐，盡量張開雙腿。

步驟 3：吸氣，吐氣時慢慢身體向前靠，雙手伸直碰觸地板，以自己能力最大限度，將身體靠近地面。

步驟 4：維持 5-8 個呼吸後起來。

坐姿寬腿前彎式 Wide-Angle Seated Forward Ben ©theyogacollective.com

資料來源／Do you yoga

責任編輯／妞妞

來源：《運動星球》9 月

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