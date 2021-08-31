5招小腿訓練 助你提高步幅和步頻、跑得更快﹗

如果你跑得好、跑得強，那真該感謝你的小腿肚﹗紐約 Mile High Run Club 認證跑步較練 Raj Hathiramani 指出，因為每一步觸地時，小腿後方的肌肉都在雙倍為你工作，以保護腳踝並提供動力。所以，強化這些肌肉將能增強腳踝穩定性，進而提高步幅和步頻、幫你突破更快的速度高牆﹗

5 招小腿訓練 助你提高步幅和步頻、跑得更快﹗

小腿後側的「腓腸肌」是腿部最大的屈肌，俗稱為小腿肚，從膝蓋後方一直延伸到腿的下半部，可支持快速和爆發性動作；「比目魚肌」則從膝蓋後方外側延伸到腳跟，可保持腳踝穩定性和安全。跑步時，小腿透過使膝蓋彎曲和腳跟抬起，來幫助你的步伐往前邁進，因此，強壯的小腿可以讓你提高步幅和步頻，因而跑得更快。

以下由 Hathiramani 設計的 5 招循環訓練，結合了跑者需要的力量、活動度和爆發力，看似基礎簡單，但其實只要練一趟就能啟動你的小腿肌肉。

小腿後側的腓腸肌與比目魚肌

怎麼做：依序照指定次數做下列訓練動作，每組之間休息 30 秒，重複做 3 趟循環。

準備工具：一組中等重量的啞鈴、瑜珈墊。

1. 站姿提踵 Isometric Calf Raise

Step1：雙腳與肩同寬站立，雙手臂垂放兩側（要增加強度可各握一個啞鈴）。

Step2：緊縮腹部核心以保持穩定性，雙腳跟抬離地面，用前腳掌蹠骨部位著地。維持 5 秒鐘再回到起始位置。

共做 10 次

https://youtu.be/_iYwv4QVFjM

2. 腳尖農夫走路 Farmer’s Walk on Toes

Step1：雙腳與肩同寬站立，雙手各握一個啞鈴，手臂垂放在身體兩側。

Step2：緊縮腹部核心，保持抬頭挺胸、肩膀向後。

Step3：雙腳跟抬離地面，用前腳掌蹠骨部位著地，向前走幾小步，再向後退幾小步（步數視環境而定）。

來回走 60 秒鐘

https://youtu.be/uwTkFr5eA2Y

3. 下犬式腳踏板 Downward Dog With Foot Pedal

Step1：雙手掌位於肩膀的正下方平貼地面，類似高平板式姿勢，並張開手指，將手掌往地面壓。

Step2：臀部抬高呈倒 V 形，保持雙腳伸直。

Step3：先將左腳跟盡可能貼近地面，以伸展左小腿，此時右膝蓋稍微彎曲。換邊同樣，將右腳跟盡可能貼近地面，以伸展右小腿，此時左膝蓋稍微彎曲。雙腳不斷交替。

每側重複 20 次

https://youtu.be/p6qYuYI7GOE

4. 深蹲跳 Jump Squat

Step1：雙腳略比肩寬站立，腳趾略為向外，雙手抱胸保持平衡，呈深蹲預備姿勢。

Step2：膝蓋彎曲同時臀部向後，盡可能降低胸部位置，呈深蹲姿勢。

Step3：可利用向後擺手獲得動力，雙腳跳起來，在空中身體呈垂直跳躍。落下時回到深蹲姿勢。

連續動作 20 次

https://youtu.be/Azl5tkCzDcc

5. 開合跳 Jumping Jack

Step 1：雙腳併攏站直，雙手垂放身體兩側預備。

Step 2：跳起時，雙腳往外張開到大於臀部寬度，雙手經過身體兩側向頭頂上方拍手（也可不拍手）。落地回到起始動作，此時雙腳屈膝緩衝，以保護膝蓋。

重複跳躍 20 次

https://youtu.be/c4DAnQ6DtF8

資料來源／Runner's World

責任編輯／Dama

來源：《運動星球》9 月

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