〈焦點股〉上游廠漲價添柴火 不鏽鋼族群股價歡騰

國際鎳價高漲，華新麗華 (1605-TW) 為反映成本，9 月不銹鋼盤元價格連 5 漲，燁聯 (9957-TW) 則是內銷持平、外銷上漲，帶動今 (31) 日不銹鋼族群表現抗跌，運錩 (2069-TW) 股價亮燈漲停，燁興 (2007-TW)、彰源 (2030-TW) 盤中也大漲逾半根停板。

華新 9 月不銹鋼價格持續上漲，以產品漲價情形來看，304 系、200 系、400 系每公噸各調漲 3000 元，海外市場依據不同區域，每公噸調漲 120-150 美元。

不銹鋼板龍頭廠燁聯 9 月內銷盤價持平，終止連 4 漲，外銷價格每公噸調漲 80-180 美元。燁聯表示，疫情及海運打亂內外銷客戶的出貨壓力，為使下游廠商仍有接單能力，決定自行吸收成本增幅，與下游共度難關。市場預期另一家上游廠唐榮將跟進上漲或持平。

華新今日股價表現平平，在平盤附近遊走；燁聯早盤一度翻黑，在買盤力挺下漲逾 1%；唐榮同步翻紅上漲超過 1%，燁興開低走高，盤中漲幅放大至 6%，站回 30 元關卡。

下游不銹鋼廠運錩今天獲資金青睞，股價直奔漲停，達 39.6 元，站穩所有均線之上，其他包括允強、彰源、運錩、新鋼、新光鋼、東明 - KY 等下游廠，同步在盤上表現。

中鋼看好整體鋼市將暢旺到明年，今年獲利會成為建廠 50 年來最好的一年，明年配息會更好，市場也預期，不銹鋼廠第三季將持續獲利，市場熱度可望延續到第四季。