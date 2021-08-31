7月製造業景氣信號值略減 亮連續3顆黃紅燈

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 7 月製造業景氣信號值，較上月減少 1.16 分至 16.52 分，燈號連續第 3 個月維持在象徵揚升的黃紅燈。

台經院說明，受到 Delta 變種病毒肆虐，部分國家重啟防疫措施，恐衝擊到全球供應鏈和全球經濟復甦的步伐。

因此，國內製造業雖受惠主要國家積極推動各項振興經濟政策帶動全球需求，出口、外銷訂單和生產等經濟數據仍有雙位數成長，但全球經濟籠罩在不確定氛圍，影響需求面、原物料投入面指標表現。

而台股在美國疫情升溫和半導體大廠法說會內容不如預期等因素，呈先漲後趺態勢，也影響經營環境面指標。

7 月景氣信號各組成項目中，僅 1 項分數增加、4 項減少，以經營環境面減少 0.62 分幅度最多、需求面減少 0.53 分次之，原物料投入和成本面則分別減少 0.17 分、0.03 分，僅售價面增加 0.18 分。

就不同燈號的消長觀察，呈現藍燈比重從上月的 0.95% 略增加至 3.50%，黃藍燈由 4.45% 增加至 7.99%，綠燈由 14.30% 增加至 25.69%，而黃紅燈由 36.72% 增至 45.74%，紅燈由 43.57% 減少至 17.09%。

其中，食品、飲料呈現藍燈，而從紅燈轉為黃紅燈甚至綠燈者則有半導體、電子零組件、發電配電設備、機械零件和修配、石油化工原料、基本化工原料和紙製品等。