中國證監會：公募持股市值已占A股12.5% 基金業仍待改進

中國證監會主席易會滿周一 (30 日) 表示，管理資產超過 60 兆元人民幣的基金業，對推動中國資本市場高質量發展至關重要，將推動適時推出私募基金條例，不斷壯大長期投資力量。

他同時強調，將加快推進基金業高質量發展，糾正有的機構考核機制不合理，旱澇保收，過度激勵問題。

易會滿周一在基金業協會第三屆會員代表大會上表示，截至今年 7 月底，公募基金管理資產規模達到 23.5 兆元，較 2016 年底增長 1.6 倍，從全球第九上升至目前的全球第四。

其中，權益類基金產品數量和管理規模分別達 5140 支、7.7 兆元，分別增長 1.2 倍、1.8 倍，均創歷史新高。私募基金方面，私募證券投資基金、私募股權和創投基金分別達 5.5 兆元和 12.6 兆元，較 2016 年底分別增長 1 倍和 2 倍。

易會滿稱，透過投資公募基金入市的趨勢正在形成，截至今年 6 月底，各類基金產品持有股票市值 10.8 兆元，占 A 股總市值的 12.5%，較 2017 年底提高 4.3 個百分點。

但他表示，公募基金行業仍有較大改進空間。比如，基金賺錢、基民不賺錢的問題時有發生。另外，一些機構在發展中偏離了應有的定位，以私募之名變相發行公募產品。

他強調，將始終注重加強公募基金和私募資管計畫的規範監管，繼續嚴格落實資管新規，加快推進整改，確保年底前按期完成。