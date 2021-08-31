孩子的第一桶金 無痛開始

許多爸爸媽媽心裡都想替孩子未來早點開始做理財規劃，但是卻不知道應該選擇什麼樣的工具比較好。主打保本的那些商品真的比較好？還是裡頭藏著其他不可告人的秘密？哪種工具又比較能夠長長久久的為孩子打算呢？這篇文章將常見的投資工具剖析給你知。

1. 親子理財第一步，找出最合適的工具

想要幫孩子做理財，但是不知道要透過什麼工具最好？大多數人在建立理財觀念之前，也許單純想用銀行存款來替孩子存錢。但是，在目前超低存款利率的情況下，物價成長的速度有可能快於銀行存款的增速。也有不少的人會選擇做儲蓄險，但儲蓄險的缺點在於目前的儲蓄險在 10 年內解約大多不保本，而且，如果可以接受 10 年的投資時間，投入股票或基金才是更聰明的做法，對比股票，資金有限又不想花太多時間盯盤的人來說，基金無疑是更好的選擇。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

2. 不同理財工具，結果大不相同

為什麼說時間拉長到 10 年以上，投入在基金是較好的作法呢？下表將各種理財工具的滾動 15 年年化報酬率做比較，包含了定存、儲蓄險（為求真實狀況，以現行可買到的儲蓄險條件為例）、存高股息股票（此處以富時台灣高股息股票指數為例）和投資全球平衡型基金四種不同方法。可以發現在四種不同方法中，投資平衡型基金的最小報酬率比其他三種方法來的高，也就是說即使在最差的情形之下，投資平衡型也比其他方法更好。除此之外，以平均年化報酬率來看，投資平衡型基金也比其他方法高出許多。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以台幣計算，資料期間為 1996/6/30 - 2021/7/31，指數採台灣央行 1 年期存款、富時台灣高股息指數、80% MSCI 世界股票和 20% 巴克萊全球綜合債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 沒大錢理財？單筆＋定時定額更好

對於上有老、下有小的三明治族群，要有多餘的錢做親子理財可能不是一件容易的事。但其實只要量力而為，並且持續投入，效果也不比一次丟一大筆錢進場差。假設阿豪與小康都打算為孩子理財，阿豪可以一次投入 100 萬元，而小康只有 50 萬元，但每個月可以再投入 5 千 ~ 1 萬元，15 年後，誰會存到比較多錢呢？答案是小康，平均來說可以存到約 379 萬元，即使在最差的情形之下，小康也比阿豪多存了約 67 萬元。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以台幣計算，資料回測期間為 1983/10/31 – 2021/7/31，指數採 MSCI 全球股票指數。* 定時定額為每月投入 5 千元，如果指數跌破半年線每月再加碼 5 千元。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

4. 哪些基金最適合做親子理財？

長期理財首重在成長潛力，需要挑選長期有持續成長的標的，這個目標看似很困難，其實透過兩種基金類型便有機會達成。第一，全球股票型基金，把投資範圍擴大到全世界，要找到好公司就不是一件難事，不妨從其中挑出分散佈局的基金，更能持盈保泰。第二種則是平衡型基金，這類基金多了股票以外的資產，長久看來更能提高風險報酬相對的 CP 值。建議在孩子年紀還小的時候，可以選擇配置比重較為積極的基金（股票比重較高），而在接近需要動用資金前，逐步調整為較穩健的平衡型基金。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

親子理財起步不難，堅持扣款終成贏家

不論是想為孩子預存教育基金或買房基金，都是一場耐力賽。每個月持續投入，比起一開始投入大筆資金更重要。挑選長期扣款標的，更是要挑選長期成長的市場，例如從全球股票或全球平衡型基金中挑選一檔，而更進階的人，可以自行搭配股債基金，隨著接近要動用資金的期間，逐步調降股票的部位，如此一來便能扣得長長久久，不需時常調整了！鉅亨買基金所推出專為長期投資打造的鉅亨好日子，可以幫助你建立合適的基金組合，省下更多心力。

鉅亨精選基金

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