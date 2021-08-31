EMBA 雜誌編輯部 / 文

ＥＭＢＡ雜誌於八月中舉辦了一場特別的線上讀書會，

與讀者們一起慶祝三十五歲生日。

活動吸引了四百多人一起上線共同學習，

共創了一次溫暖而熱烈的學習經驗。

為了慶祝創刊三十五週年，ＥＭＢＡ雜誌於八月中特別舉辦了一場線上讀書會，主題為「我從ＥＭＢＡ雜誌學到的一件事」。活動邀請旭榮集團執行董事黃冠華、萬泰國際物流總經理劉美蘭、聯邦快遞運務部資深經理羅文甫，以及台灣奧美董事總經理王馥蓓等四位資深讀者，分享他們的心得。

這場活動吸引了四百多人一起上線共同學習。聊天室討論相當熱烈，ＥＭＢＡ雜誌也設計許多線上互動，像是透過共同註記的方式，讓與會者們一起共創、回答問題，整場活動氣氛熱絡且溫暖。

ＥＭＢＡ雜誌總編輯方素惠指出，過去三十五年來，對於讀者或ＥＭＢＡ雜誌來說，都是一段成長的旅程。三十五年，讓讀者從黑手工廠變成跨國集團；讓公司從父親手上，傳承到第二代的肩膀上。對ＥＭＢＡ雜誌的團隊來說，很大的一個改變則是，從過去編輯者（editor）的角色，轉變為學習促進者（learning enabler），因此團隊透過很多專欄設計、新服務和媒介，來協助讀者學習，討論，採取行動。

把同事變同學

「ＥＭＢＡ雜誌是我們成長最重要的關鍵。」旭榮集團公司執行董事黃冠華說道。公司訂閱四一二份ＥＭＢＡ雜誌，並且運用它來舉辦讀書會，至今已十年七個月。透過讀書會，旭榮把學習型組織的觀念帶進公司，讓同事變成同學，大家互相砥礪學習。公司營業額十年間，從二十八億元成長到三百多億元。

他指出，當公司在做決策、不同部門間遇到問題時，若大家只在會議室裡討論，容易變得尖銳、產生爭執；然而，若在讀書會時，藉由共同閱讀文章引發討論，往往能跳脫本位思考。此外，將工作夥伴當作同學，透過小組討論分享，也常能得到更客觀、更好的解決方法。

旭榮每次的讀書會大約四十五分鐘，由董事長黃信峯分享本期心得，再由海內外各一位主管分享文章，最後再由黃冠華進行導讀。他表示，如果強硬地規定主管詳讀每篇文章，容易讓人心生抗拒，因此他導讀時強調的是：「如果你有讀過，你會有很大的收穫，就算你沒有讀，聽了也一樣會覺得很有趣。」

萬泰國際物流公司總經理劉美蘭相當認同這個做法，她指出，萬泰不要求每位主管精讀整本雜誌，在每個月的ＥＭＢＡ讀書會，由課級以上主管指定篇章閱讀後，分享心得，或運用案例討論。讀書會中，由三位上個月表現最佳的主管擔任點評人，提出對主管們的建議。讀書會的最後，再由二位高階主管評選出下個月的三位點評人。點評人不用分享心得，只需要提出建議。公司期許以這種方式，讓主管們讀到「有感」，再將觀念帶到團隊延伸討論。

讀了雜誌之後，我學到……

除了公司讀書會以外，如果將ＥＭＢＡ雜誌當作一本工具書，應該要如何應用？聯邦快遞運務部資深經理羅文甫訂閱ＥＭＢＡ雜誌二十八年，他表示，ＥＭＢＡ雜誌是非常有用的管理工具，他將雜誌當作他在輔導第一線人員、新進經理時的上課材料。此外，這也是他的靈感來源，在做專案，或構思未來策略時，翻一翻雜誌，總能讓他靈光乍現。

「我是當了領導者之後，才開始學習怎麼當領導者的。」台灣奧美董事總經理王馥蓓表示，領導是一輩子的功課，透過ＥＭＢＡ雜誌學習，能夠不斷與時俱進。她認為，最終，領導人會回到從自己的個性開始，找出適合的領導方式。

ＥＭＢＡ雜誌讓她有意識地提醒自己，她應該要有的領導修練。例如，在翻閱雜誌的過程中，看到了一些原則或個案，就會開始思考，如果相同的事發生在自己身上，自己會扮演什麼樣的角色，要如何領導部屬？

劉美蘭指出，自己在ＥＭＢＡ雜誌上看到最關鍵的重點就是，「持續學習」的重要性。一開始，她將雜誌當作個人學習的教材，讀了幾年後，才引進給團隊閱讀，現在，隨著閱讀的團隊漸漸壯大，儼然成為了一支學習艦隊，透過共同學習，讓團隊同頻共振，雙贏共好。

羅文甫表示，從閱讀至今，ＥＭＢＡ雜誌形塑了他的管理性格，就像一本武功秘笈，閱讀時不斷吸收知識，養成習慣，就算一時之間沒有用上，但是這些重點其實早在不知不覺中，融入工作態度當中。

ＥＭＢＡ雜誌採訪過的學習大師梅西（Elliott Masie），曾在七十歲生日時指出：「我年輕、有活力、好奇，而且準備好了探索疫情帶來的未知新世界。」活動尾聲，總編輯方素惠也與讀者互相勉勵：今年是ＥＭＢＡ三十五歲生日，我們年輕、有活力、好奇，而且準備好了和大家一起探索疫情帶來的未知新世界！

出處：EMBA 雜誌 421 期「好策略是對話出來的！」

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來源：《EMBA 雜誌》421 期

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