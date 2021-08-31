〈能源盤後〉煉油廠遭颶風關閉 汽油期貨價跳至1月高點 原油小漲

週一 (30 日) 交易，汽油期貨價格跳漲至一個月高點，同時原油期貨價格小幅收高，係因此前一天，颶風艾達登陸路易斯安那州，墨西哥灣沿岸煉油廠遭關閉，該地區的大部分海上石油和天然氣生產也中斷。

基礎設施資本投顧公司執行長兼投資組合經理人 Jay Hatfield 表示，「颶風艾達對汽油生產不利，停產佔了 13% 煉油產能，倘若還出現廣泛淹水和停電，還可能停產長達一週。」他認為，颶風艾達可能會導致汽油價格短期飆升。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 4 美分或 1.7% ，收近每加侖 2.312 美元，為 7 月 30 日以降最高收盤價，盤中高點達 2.369 美元。該契約週二收盤屆期。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 3 美分或 1.6% ，收近每加侖 2.154 美元，此為交易最活躍契約。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3 美分或 1.5%，收每加侖 2.140 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3 美分或 1.5%，收每加侖 2.138 美元。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 47 美分或 0.7%，收每桶 69.21 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 71 美分或 1%，收每桶 73.41 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 53 美分或 0.7%，收每桶 72.23 美元，此為交易最活躍契約。

WTRG Economics 的能源經濟學家 James Williams 表示，「海上石油和天然氣生產工作應該會很快復甦，但我們可能會看到汽油、原油和熱燃油之間的裂解價差擴大。」但整體而言，他認為不會有長時間的影響。(裂解價差是原油價格與可提煉出的產品價格之間的差價。)

美國境內最大、連結南方煉油重鎮與東岸主力市場的「殖民管線」(Colonial Pipeline) 週日關閉了 2 條管道，並預計在評估基礎設施受損情況後，運營將恢復全面服務。

然而，汽油零售價格並未對颶風艾達做出太大反應。根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，週一常規無鉛汽油的平均價格為每加侖 3.151 美元，而周日為 3.148 美元。一週前均價在更高的 3.162 美元。

但 Motus 的市場研究經理 Ken Robinson 認為，颶風艾達可能導致全美汽油每加侖均價上升 5 至 9 美分，且難以在風暴剛過去就估計出對石油生產和煉油運作的影響，因為還需要等待洪水退去，運作才會恢復。

安全與環境執法局週一報告稱，墨西哥灣石油生產估計有 94.60% 的石油產能和 93.57% 的天然氣產能被關閉。但已較週日小幅改善，週日 95.65% 的石油產能和 93.75% 的天然氣產能遭關閉。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 8 美分或近 1.9%，收每百萬 Btu 4.305 美元。

Third Bridge 工業材料和能源全球部門負責人 Peter McNally 表示，「艾達對美國天然氣市場的影響可能是最巨大的，因為路易斯安那州是 Haynesville 頁岩的所在地，美國近一半的天然氣鑽井平台都在那裡。」

即使如此， WTRG 分析師 Williams 認為，美國天然氣產量下降，使該市場對遭颶風中斷的敏感性降低。

他指出，雖然墨西哥灣約 94% 的天然氣生產被關閉，但僅占美國總產量的 2% 左右。2005 年的 Katrina 颶風當時關閉的天然氣產能占美國總產量超過 15%。

CFRA 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示，展望未來，原油的下一個基本面發展是 9 月 1 日的 OPEC + 會議。

在經過沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 僵局後，OPEC + 先前已同意，自 8 月起提高每日產能 40 萬桶，直到現有生產限制完全撤除。

「美國可能會停產一週，雖然沒有重大影響，但可能會給 OPEC 原油更舒適的增產空間。」Glickman 說。

美政府本月稍早曾呼籲 OPEC + 進一步增產，但分析師認為 OPEC + 似乎不太可能做出回應。

「在最近價格回升之後，我們認為 OPEC + 應該會持續照計畫放鬆其減產限制。」Patterson 說。