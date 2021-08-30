富邦金現增訂價每股58.9元 普通股折價7成

日盛金 (5820-TW) 明 (31) 日將舉行股東會，富邦金 (2881-TW)屆時將取得日盛金實質經營權，正式啟動金金併進程。為了籌措併購資金，富邦金今日董事會決議完成現金增資的定價，普通股每股 58.9 元，折價七成，而丙種特別股定價每股 60 元，股息年利率 3%，兩項合計籌資 523.16 億元。

富邦金今日董事會決議，此次現金增資普通股預計發行 5.48 億股，以每股 58.9 元計算，籌資約 323.36 億元。

而丙種特別股訂價每股 60 元，股息年利率以定價基準日的七年期 IRS 利率 + 固定加碼利率，按每股發行價格計算；丙種特別股股息年利率為 3%(7 年期 IRS 0.6538%+2.3462%)。丙種特別股股息每年以現金一次發放。

富邦金表示，此次增資發行股數總額的 80% 都由原股東依比例認股，計普通股 43 萬 8400 張，丙種特別股 26 萬 6664 張，原股東按認股基準日股東名簿所載的持股比例認購。

普通股每千股認購新股 38.12 股，丙種特別股每千股認購新股 23.19 股，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載的股數為準。其餘，員工認股一成，剩餘一成才對外公開承銷。

富邦金表示，今天完成現增定價，原股東預計 9 月中至 10 月中繳款，10 月底完成募集。此外，董事會也決議 9 月 6 日除權 1 元股票股利。