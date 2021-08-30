台股市值大洗牌 富邦金超車中華電登第5 國泰金躍第7

金控業股債操作得宜，前 7 月大賺近 4000 億元，金融類股指數今 (30) 日獲買盤點火，尾盤急拉站上 1600 點，創近 24 年新高，金控股市值同步大躍進，富邦金 (2881-TW) 超車中華電 (2412-TW) 登上第 5 大，國泰金 (2882-TW) 擠下聯電 (2303-TW) 成為第 7，中信金 (2891-TW) 及兆豐金 (2886-TW) 也擠進前 20 名榜單。

外資近來偏愛金控族群，積極敲進，推升金融類股指數連日走揚，今天終場大漲 1.76%，收在 1603.07 點，創下近 24 年來新高紀錄。

台股前 10 大市值排名大洗牌，根據證交所資料顯示，台積電、鴻海、聯發科、台塑化穩居前 4 名不變，不過，富邦金今天股價上漲 1.56%，收在 84.8 元，可望挑戰前波創下的 85 元歷史新高，市值攀升至 8678 億元，超過中華電的 8611 億元。

國泰金今天股價勁揚 3.12%，終場收在 59.5 元，市值超車聯電，升至 7836 億元。此外，中信金、兆豐金市值分別增至 4465 億元、4413 億元，榮登市值排行榜第 17、18 名，前 20 名中就有 4 檔金控股，為推升大盤最大動力。

貨櫃三雄方面，市值力守在前 20 名之內，長榮 6 月巔峰時期，市值曾突破兆元登上第 4，目前市值掉到 7407 億元，排名第 9，萬海與陽明市值也倒退嚕，分列第 15 及第 20 名。

值得注意的是，台塑四寶除台塑化外，其他三寶排名直直落，南亞掉到第 11 名、台塑第 12 名、台化第 16 名。