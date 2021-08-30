本周熱點前瞻：原油將迎來震盪，美元空頭是否有望進入尾聲?

美國就業報告將牽動美元走勢，而原油市場預計今年底前供需局面依然趨緊，但必須留意 Delta 變種病毒影響。

本周財經焦點，投資者將結合聯準會主席鮑爾 8 月 27 日在傑克森霍爾會議上的講話解讀即 將於周五公佈的美國非農就業報告。 8 月 30 日周一 • 英股：英國夏季銀行假期休市 • 歐元：歐元區經濟 / 消費者信心指數 • 美團：美團第二季財報 8 月 31 日周二 • 人民幣：中國 8 月製造業和綜合 PMI • 歐元：歐元區 8 月 CPI 通膨率 • 加幣：加拿大 GDP（6 月和第二季）

9 月 1 日周三 • 澳幣：澳洲第二季 GDP 年率 • 人民幣 / 澳紐元：中國 8 月財新製造業 PMI • 歐元：德國 7 月零售銷售年率、歐元區 8 月 Markit 製造業 PMI、歐元區 7 月失業率 • 美元：美國 8 月 ISM 和 Markit 製造業 PMI • 原油：EIA 原油庫存報告、OPEC + 產量決議

9 月 2 日周四 • 歐元：歐元區 7 月 PPI • 美元：美國上周初請失業救濟金人數 9 月 3 日周五 • 日元：日本 8 月服務和綜合 PMI • 人民幣：中國財新 8 月服務業和綜合 PMI • 歐元：歐元區 8 月服務和綜合 PMI • 英鎊：英國 8 月服務業和綜合 PMI • 歐元：歐元區 7 月零售銷售 • 美元：美國 8 月非農就業報告（新增就業人數、失業率、薪資成長率） 市場對年內開始縮債不意外 鮑爾表示對今年內縮減購債計畫持開放態度，但同時也澄清要將縮減量化寬鬆與 “升息” 兩 項措施分開，市場不應把啟動縮減視為升息將很快到來的信號。換句話說，雖然聯準會可 能會在今年開始縮減購債規模，但升息不會在縮減結束後馬上進行。 鮑爾再次表示，希望看到通膨持續性達到或超過目標、就業市場全面復甦。他還提醒道， 美國總就業人數仍比疫情前的水準低約 600 萬，同時也維持對通膨飆升是暫時性的判斷。 市場對鮑爾講話作出反應，聯邦基金利率期貨市場顯示 2022 年 11 月美國升息概率從 53% 降至 41.5%。不過，2022 年 12 月耶誕節前升息的可能性仍高於 50%(77.5%)。 美元走勢就看本周五就業報告 目前市場預估 8 月將新增 78 萬職缺，而 6 月和 7 月均激增逾 90 萬。若有跡象顯示，就業 成長放慢、失業率不升不降，美元空頭或許能鬆一口氣，因為這意味著離美國升息還有很 長的路要走。Delta 變種病毒在美國持續蔓延可能會延遲工作者重返崗位。如果周五的就業 數據確實表現疲弱，則將降低聯準會提前升息的可能性，同時也會阻止美元在此期間飆 漲。 OPEC + 產量決議考驗市場信心 原油市場也將迎來震盪的一周，不僅由於大宗商品與美元走勢呈反向關係，還因為 OPEC+ 將於 9 月 1 日召開會議決定未來幾個月的供應水準。該聯盟 7 月份達成協議，同意從 8 月 開始每月增產 40 萬桶，逐步釋放產能。

然而，自 7 月會議結束以來，Delta 變種病毒不斷擴散導致一些主要經濟體疫情反彈，澳洲 和紐西蘭等國家不得不再次實施封鎖措施。基於這樣的形勢，OPEC + 如何考慮這些需求面 風險，又同時滿足成員國需求、確保他們獲得足夠的市場份額，都有待觀察。 預計今年底前原油市場供需局面依然趨緊，但必須留意 Delta 變種病毒的迅速傳播可能改 變需求前景。 OPEC + 有可能繼續推進擬定的增產計畫，向市場傳遞信心訊號，即全球需求足以消化新增 的供應量。但如果交易員和投資者不抱同樣的樂觀態度，那麼在 OPEC + 維持增產計畫的情 況下，可能會導致布蘭特原油回吐近期的漲幅，再次跌回 70 美元 / 桶以下。

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