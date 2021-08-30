凌巨訂單能見度已達年底 Q3單季拚轉盈

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 在面板價格激勵下，第二季本業轉盈，但受業外匯損、缺料導致營運規模無法放大，上半年仍呈現虧損，展望下半年，凌巨認為，缺料狀況仍在，但工控、車載應用需求回溫，營運可望逐步轉好，訂單能見度已達年底，法人預期，凌巨本季可望單季轉虧為盈。

凌巨主攻中小尺寸面板商機，近年持續降低消費性產品營收比重，鎖定布局少量多樣的客製化工控、車載市場，統計凌巨上半年工控營收比重達約 55%、車載約 30%，其他消費性產品則降至約 15%。

隨著全球景氣回溫，凌巨看旺下半年工控、車載需求回溫，其中，車載市場去年受疫情衝擊、上游晶片吃緊影響，相關需求遞延至今年發酵，預期下半年出貨動能可望逐季增溫，目前產能利用率維持高檔，訂單已看到年底。

面對近期面板價格變動，凌巨消費性產品比重不高，短期受影響程度有限，法人也看好，凌巨本季可望單季轉虧為盈，全年力拚損平。

凌巨第二季本業已轉虧為盈，營益率達 2%，較首季、去年同期轉盈，但受業外拖累，單季稅後仍虧損 898 萬元，虧損幅度則較首季、去年同期大幅收斂，每股虧 0.02 元，累計上半年虧損 1.71 億元，同樣較去年虧損收斂，每股虧 0.39 元。