【Wen姐筆記】重演V轉秀？先搶灘17300關卡再說

台股外資助攻，電金傳攜手同進，上周五順利闖過月線，以 17209.93 點作收，不過成交值卻縮至 3200 億元。台股多頭有企圖要重演 5 月的 V 轉秀? 8 月底近尾聲，明日收 8 月月線，同時 MSCI 最新季度調整明日盤後生效，短線上多方仍宜步步為營，先搶灘 17300 點關卡再說! 多空強弱分界為 17153 點。關鍵點位為 17123、17222 與 17333 點。

多頭昨日一鼓作氣衝過 17100 點與 17200 點城池，因此 17100 點城池轉為重要補給站，兩端哨站為 17077 與 17123 點，但 17153 點如能守穩，將可擺脫空方糾纏，免於再進入 17000 點保衛戰。17200 點城池與兩端哨站 17182 與 17222 點，多方站穩之後將可挺進 17255 點與 17300 點，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點，但 17333 與 17366 點二個中途站，具有重要的戰略位置，必須順利闖過，多方才有機會挺進 17400 點，試圖重演 V 轉秀! 17400 點兩端哨站為 17384 與 17416 點。

但如 17077 點棄守，仍得堤防本波攻勢有降溫疑慮，恐回測 17047 與 17000 點城池，17000 點兩端哨站為 16977 與 17023 點，如再次棄守，需提防南下列車又再次啟動! 16947 點如棄守，則得留意 16900 點城池攻防，與空軍來襲，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，如再棄守 16853 點，又將告別 17000 點!

外資在周五空軍日大舉回補買超台股，而且買超標的包括台積、聯電與金融族群，助攻指數意味明顯。不過這回闖月線，投信與融資雙雙缺席，因此台股是否權值股與中小型股都能齊步北上? 則值得留意。如成交量能未見溫和升溫，在法人拉抬權值股之際，還是得留意中小型股短線逢高獲利調節現象! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)