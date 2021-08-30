三分鐘瞭解 Idle Mystic：新款 3D NFT 策略鏈遊

Idle Mystic 是一款多玩家策略的戰鬥類鏈遊，將在 8 月 26 日面向所有遊戲玩家進行公測。

撰文：Funky

今年盛夏，GameFi 鏈游龍頭 Axie Infinity 累計交易量突破 10 億美元，創下歷史新高，超越年初火爆出圈、一直雄踞 NFT 交易額榜首的 NBA Top Shot。Axie Infinity 效應讓 GameFi 的投資創業和市場大幅增長：鏈遊板塊用戶數量截至 7 月 31 日超過 78 萬，比年初增長超過 170 倍，3 至 7 月 GameFi 日活躍錢包數量增長 700%。截至 7 月 30 日，鏈遊市場吸引近 10 億美元投資，而 2020 年全年爲 7200 萬美元。各種 GameFi 鏈遊項目如雨後春筍般湧現，令人目不暇接。

3D NFT 區塊鏈遊戲 Idle Mystic 提供了全新的體驗和玩法。Idle Mystic 是一款多玩家策略遊戲，融合增量和回合制的玩法，結合休閒和戰鬥模式，塑成了經典的回合制遊戲模式。在戰鬥開始前，玩家需要研究英雄（Hero）的選擇和編隊。角色之間數千種以上組合陣型、策略和數字變化的方式。玩家可以通過合理的陣型選擇和出色的能力選擇，擊敗對手並獲得獎勵。

Idle Mystic 需要玩家至少擁有 3 個英雄才能開始一場戰鬥。作爲 GameFi 鏈遊的重要特色，遊戲中的英雄在鏈上被鑄造時即具有不同的技能和屬性，成爲具有遊戲和收藏價值的獨特 NFT 資產。並且 2 個英雄可以通過「繼承」（類似於繁殖）來培養下一代的英雄，並可加入收藏和戰鬥隊列。而每個英雄都有 7 次繼承的機會，屬性和能力的組合決定了新英雄的實力和稀缺性。

玩家在 8 月 26 日前可以通過官方商店購入鑰匙開啓英雄（開啓的英雄被稱爲創世英雄），或者當官方交易市場上線後從市場上的其他玩家那裏購買英雄。每個創世英雄具有特殊的屬性和不能被「繼承」的傳奇技能。只有官方銷售的鑰匙才能開出創世英雄，創世英雄未來將不再鑄造。

和其他傳統遊戲和 GameFi 鏈遊相比，Idle Mystic 具有以下特色：

策略對決：玩家需要根據對戰機制和不同的能力選擇不同的陣型；

競爭性遊戲：世界各地的玩家可以通過 PVP 模式擊敗其他玩家來獲得獎勵；

活躍獎勵：根據日常活動的統計，得分最高的玩家將在每個賽季結束後獲得獎勵；

NFT 數字資產：與傳統遊戲相比，遊戲玩家能夠擁有可收藏和交易的數字資產；

UGC 社區：玩家可通過他們的創作獲得獎勵，而社區將通過玩家的努力貢獻而繁榮。

爲此，Idle Mystic 設計了遊戲內代幣爲「魔石」（Magic Stone），其數量是基於玩家遊戲中獲取的數量而定，玩家可以通過 PVP 獲勝和活動而獲得。但隨着英雄的「繼承」儀式的增加，魔石可能會出現短缺或雙重通縮的情況。目前，有以下 3 種方法可以獲得魔石：

運營活動：對在遊戲表現活躍突出的玩家進行獎勵。

賽季獎勵：根據 PVP 積分和用戶累計活躍度，在賽季結束時對排名靠前的玩家進行獎勵；

社區 UGC 創作獎勵：對於 UGC 內容的創作發佈者，官方將從獎池中發放魔法石作爲獎勵。

Idle Mystic 除了讓玩家使用獨立的 NFT 資產「邊玩邊賺」之外，還通過治理代幣 IMT （Idle Mystic Token）推動 Idle Mystic 社區和生態持久的發展繁榮。玩家通過遊戲或購買獲得 IMT，可參與投票對 Idle Mystic 開展社區治理。

IMT 具有項目分紅機制，官方計劃將 NFT 銷售、NFT 市場交易費和英雄繼承費等途徑的收入的 50% 用於分紅。這將由社區來投票將決定何時以及與哪些 IMT 持有者分享。官方還計劃讓擁有一定比例 IMT 的玩家成爲社區治理的利益相關者，能夠對提案進行權重投票。

不同於其他鏈遊項目，Idle Mystic 的 Dapp 遊戲已經開發完成，將於 8 月 26 日上線面向全球 NFT 和遊戲玩家進行公測。目前團隊正在開發官方市場，讓玩家可以在那裏交易他們的 NFT 資產，同時也在開發手機 App，讓玩家更容易玩上這款鏈遊。未來，Idle Mystic 將推出水晶聯盟、城堡領土等更多有趣的玩法。