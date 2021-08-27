指數穩了，換個股漲了！那誰會漲？

本週台股周線上漲 868 點，台積電聯電合力貢獻超過 500 點，散裝航運周線大漲搭配金融塑化反彈，指數重新站回月線，在 27 日台股當沖新制交易上路首日成交量急縮到 3148 億，27 日晚上最後的不確定因素傑克森霍爾會議，Fed 主席的談話會說明 QE 是否提前縮減還有縮減的比例，一旦不確定性消除，台股下週挑戰季線的機會就非常大，市場擔憂的技術面頭肩頂就能化解，但是也要注意成交量是不是能開始逐步放大，否則量價背離上漲的空間也就相對有限。

下週開始陸續要公佈 8 月營收，營收好的公司有企圖心的會先公布，目前盤面營收確定好的公司有幾個重要的線索：晶圓代工台積電聯電，產能緊俏加上漲價特別是台積電身為蘋果供應鏈，八月營收必定大成長，股價有機會正式站穩 600 元整數關卡進一步挑戰今年高點，另外台積電供應鏈的弘塑營收也在台積電南科廠即將完工下開始大量出貨，股價在季線附近整理，台積電衝高他也會連動上漲；利基型記憶體：在國際大廠逐步退出 DDR3 供應鏈以及部分大廠把 NOR Flash 產能轉去做 MCU，市場預期華邦電、晶豪科、鈺創等三家利基型記憶體廠商第三季獲利都會超越上半年，再加上第四季因為封測產能有限記憶體產能也受限，合約價基本持平並沒有受到太多的季節因素調整，而明年要等到年底華邦電才有新產能投產，供需秩序穩定，加上明年大陸又有物聯網大標案，利基型記憶體有機會大展身手，持續樂觀看待營收穩定成長。

至於獲利出色的貨櫃航運，因為籌碼混亂當沖盛行的緣故，股價沒能反應基本面的問題也有機會在當沖新制實行後逐漸導正市場交易行為，改以投資替代投機，籌碼沉澱穩定後有機會逐步反彈。

整體而言下週行情可望走出不同的局面，指數最好的狀況是在季線上橫盤整理，個別股票輪動上漲，市場中長期買盤回籠，加上外資期貨空單來到近期新低 17571 口，難得外資買超現貨同時回補期貨空單，顯然有外資可能重新回歸台股，畢竟去年到今年累積賣超 1 兆台幣，現在台股有獨步全球的晶圓代工產能又有創新高的訂單還有疫苗控制疫情，最好的時代最好的機會，同步回歸做多台股是最明智的決定。

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