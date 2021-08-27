泰福-KY新董座閻雲接任 陳林正續任執行長

泰福 - KY(6541-TW) 今 (27) 日公告，董事長陳林正因任期屆滿，董事會推選閻雲出任新董座與總裁，即日起生效；陳林正則續任執行長及財務長職務。

閻雲過去在美國南加州是名腫瘤專科醫師，2011 年被台北醫學大學延攬回台擔任校長，並曾為美國臨床癌症協會 ASCO 成員及加入多個國際癌症協會，並擔任泰福董事多年。

泰福表示，旗下共有兩項生物相似藥藥證正在美國 FDA 審查，公司也從研發公司轉型成商業化公司，未來將提供從研發，製造到銷售一條龍服務，而閻雲擁有產官學完整資歷，且對公司發展進程非常熟悉，預期閻雲接任董座後，營運有加乘作用。

閻雲指出，泰福在歷任董事長長期所打下的堅實基礎下，蟄伏多年的泰福終將強勢而起，在此關鍵時刻，會以戒慎恐懼的心情，擔負起如此重責大任，擦亮泰福的招牌。

至於藥品發展方面，治療乳癌生物相似藥 TX05，本月初向美國 FDA 申請藥證，預計藥證審查時間約 10-12 個月，有望明年第 3 季取得藥證，看好 TX05 美國市場規模約 30 億元，藥物上市後第 3 年可取得 7-10% 市占率。

另一項治療嗜中性白血球減少症生物相似藥 TX01，目前進入藥證審查程序，不過受到新冠疫情影響，延遲查廠時間，不過 FDA 對於藥證審查資料，抱持正面態度。