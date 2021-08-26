〈五倍券來了〉十大Q&A一次看懂 紙本、數位任你選 10月正式上路

本土新冠肺炎疫情趨於穩定，接下來將面對提振經濟大挑戰，行政院今 (26) 日公布振興五倍券規劃，紙本、數位可自行選擇，全民免付千元即可領取 5000 元，預計 10 月正式上路，與去年三倍券有何不同之處呢？《鉅亨網》整理出十大 Q&A 讓讀者一次看懂。

●誰可以領？

每人限領一份，具有中華民國國籍的國民、取得居留許可的外籍人士都可領取，新生兒於 4 月 30 日前出生取得健保卡也有。

●發放時間？

預計 9 月下旬開放登記預約，10 月上旬領取，民眾可使用至 2022 年 4 月底。

●需要先付 1000 元嗎？

民眾免付錢，政府全額支付 5000 元。

●五倍券紙本面額？

初步規劃一套十張共計 5000 元，包含 3 張 1000 元、 2 張 500 元、5 張 200 元，等同現金。

●是否可找零？

消費者不可強制要求店家找零，屬於違法行為，但商家基於便利性小額兌換，政府會予以尊重。

●發放形式？

紙本：比照去年三倍券，到郵局持健保卡領取，或在五倍券網站預購後，前往超商、超市、藥妝店領取。

數位：信用卡、電子票證 (悠遊卡 / 一卡通)、電子支付 (台灣 Pay/LINE Pay Money / 街口支付 / Pi 錢包等)。

●登記方式？

登記管道可分為三種，包含數位個人綁定、數位共同綁定、紙本預約，開放多元網站登記，可與家庭一起綁定。

●可使用範圍？

全國實體店家皆可使用，比照去年三倍券，包括百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿、美甲或加油等。

●不可使用範圍？

考量疫情衝擊程度，五倍券暫訂不可用於購買菸品、線上課程或外送平台；電商方面，全面排除國外電商平台，國內業者則會列出排除名單。

此外，五倍券也不可用於繳交所得稅金、罰單、規費、勞健保費、股票、國民年金、信用卡等費用，也不得儲值交易及其他代收費用。

●如何獲得各部會加碼優惠券？

行政院政務委員唐鳳表示，將會架設網站 https://5000.gov.tw/ (尚未上線)，開放民眾登記五倍券，最後一步會詢問民眾加碼券意願，勾選要參與哪些券的抽籤，包括藝 FUN 券、農遊券、動滋券、國旅券等，不論數位或紙本都可以參與。