美國彈性縮表  台股站浪尖上

聯準會可能在今年底啟動超寬鬆政策的「退場」程序，放慢購債步調，但對時機、速度與結構尚未達成共識，美股因此高檔震盪；而台股這次拉回由晶圓代工、第三代半導體為主的半導體股及散裝航運帶頭反彈，雖有面板及記憶體降價的雜音，但整體而言半導體及航運今年高獲利已確定，有利股價波動幅度，該兩類族群將是未來焦點；中小型股則以與國際強勢族群汽車電子接軌為主。

【文／方亞申】

美股還是很強，四大指數雖一度拉回跌破月線，但近日又有標普及那斯達克指數創歷史新高，費半及道瓊則站在所有均線之上。先前美國聯準會公布的七月會議紀錄顯示，大部分決策官員認為可在今年底啟動超寬鬆政策的「退場」程序，今年稍晚可望開始放慢購債步調，原因是在邁向通膨目標方面取得足夠進展，且今年可望達到削減經濟支撐措施的就業門檻，但官員們對「退場」的時機、速度與結構尚未達成共識，股市因此而拉回。經濟數據大致上都是向上，只是有無符合市場預期。再來是關注台灣時間二十七日在傑克森洞全球央行會議，聯準會主席的說法。

由於原來通膨之說主要在於銅、鎳、鋁、紙漿… 等非鐵金屬價格大漲，加上油價今年以來一度大漲近六成，通膨壓力大增；新興市場如土耳其、墨西哥、巴西等陸續升息以因應。惟近一個月來銅價已回落至九千美元附近，鐵礦砂及其他非鐵金屬價格皆明顯回檔。最重要是油價從七○美元之上一度大跌至六二美元以下，現在市場通膨之說聲音漸小，美國十年期公債利率也降至一．三％附近，所以聯準會究竟如何看待經濟是很重要。

新冠疫情再起，但美國這一年半來為對抗疫情，利率降至零且無限資金寬鬆，如今在疫情有點捲土重來下影響經濟，難道就這樣結束資金寬鬆？而現階段美股都把收縮資金列入今年第四季必做的事，儘管如此股市表現還是很優。

美國科技龍頭股獨領風騷

美股表現仍然出現輪漲格局，最近回檔較多以銀行、能源、製造類股為主，不過有一．二兆美元振興經濟政策支撐的鋼鐵股依然相對高姿態，包括鈕可、美國鋼鐵等。受油價一度大跌破六二美元，較六月份的七二美元大跌超過一成以上，雖然近日油價反彈，但是趨勢上似乎轉弱，所以能源股紛紛回檔。這也影響到道瓊指數表現，低點一度接近季線三四六九六點。科技龍頭股表現則可圈可點，尤其是今年宣布買進庫藏股的谷歌股價持續創歷史新高，總市值已接近一．九兆美元，可能不久就登上二兆美元；而排名第二的微軟股價也是向前衝創高，總市值接近二．三兆美元，距離第一名的蘋果二．四七兆美元已相當近了！臉書總市值也登上一兆美元。這次尖牙股只有老闆跑去搞太空衛星的亞馬遜，總市值在一．七兆美元上下已經一段時間了。而科技股像是通訊設備的思科股價也創今年新高，那斯達克指數在高總市值股推升下創歷史新高，轉眼間已來到一萬五千點，只要一四五○○點不破都屬強勢。

至於原先相當弱勢的費半指數，最大成分股台積電股價在整理，但是ＩＣ設計的輝達卻噴出，站穩兩百美元之上，本來市場將輝達與加密貨幣連結，但是輝達積極在自駕車及ＡＩ方面發展令人刮目相看，近期透露四月的ＧＴＣ大會中，執行長黃仁勳在廚房中介紹了首款 ARM 架構的處理器「Grace」。惟出席這場發表會的黃仁勳，中間有一段時間被替換成虛擬影像。不只打造虛擬黃仁勳，就連廚房都有數位分身，顯見該公司強悍的影像處理能力，並一揭對元宇宙技術的想像。技術之領先又令市場驚訝。也推使輝達股價創下二一九．九七美元的歷史新高，總市值推升至五四七一億美元，與台積電平起平坐！

台積電極具戰略價值找買點

輝達要能壯大，其實台積電扮演重要角色，先前該公司在三星投片但並不順利，最後還是移轉不少至台積電的五奈米乃至未來的四奈米及三奈米，過去靠台積電而起最佳例子就是超微（AMD），在桌上型處理器打敗英特爾，股價從個位數漲到逼近一一○美元，大漲超過十餘倍；另外聯發科也是因為有台積電奧援，市占率一度打敗高通。而超微不僅要與英特爾競爭，在ＧＰＵ上也與輝達競爭，輝達若持續巴著三星，可能會被追過，所以又回來台積電增加投片。市場都無法否認台積電在高階製程的領先以及良率相對高，所以幾乎全球要最好製程的ＩＣ設計公司都要投向台積電懷抱。輝達展示下一世代技術，領先經驗也算是替台積電做廣告。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2158 期

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