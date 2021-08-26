興櫃獨角獸出籠 半年報見真章  比別人搶先賺

興櫃市場充滿了機會與風險，隨著半年報的揭露，許多基本面亮眼的新兵也跟著浮上檯面，藉此找出最具潛力的黑馬股，同時把握接下來的ＩＰＯ行情，就能比別人搶先賺。

【文／吳禹潼】

隨著台股大盤進入高檔，不少投資人紛紛將目光轉向興櫃市場當中尋找新標的與機會。作為孕育上市櫃企業搖籃的興櫃市場，即使存在著流動性風險，且無信用交易、漲跌幅限制，導致整體成交量能偏低，但還是有不少含金量高的潛力新星蘊藏在其中等待被挖掘；同時，雖然興櫃市場的家數比上市櫃公司少，以族群性來說，確實也不如上市櫃整齊，不過，每一家公司對於產業的未來發展及動向仍然具有一定程度的影響及代表性。

培養大量優質新兵

興櫃主要就是為了培養營運未達成熟階段，又或者狀況還在調整中的新星，藉由資本市場各種資源的挹注，進而成長壯大，就如同若是將上市櫃公司視為資本市場當中的一軍先發，那興櫃市場就是正在培養當中的二軍，仔細盤點當前上市櫃公司的績優生，也幾乎都是當時在興櫃市場中就繳出亮眼成績單的個股。也就是說，能在興櫃市場維持一定水準之上，登上大聯盟以後要繼續大放異彩當然也就不是難事，而投資人如果能夠擁有「春江水暖鴨先知」的敏銳感知，就不難在興櫃市場當中找到潛力好股，搶先布局。

若是要挖掘興櫃市場當中的寶藏，公司公告的財報就是最直接的寶藏圖，不過，興櫃公司不像上市櫃公司每一季都會公布獲利，只能透過年報以及半年報檢視獲利狀況，近來隨著興櫃今年上半年財報全數公布，揭開神秘面紗，仔細檢視公司基本面表現的機會又再一次來臨。根據櫃買中心統計，二六九家興櫃公司上半年的整體營收約達二二四一億元，獲利大約二一二億元，其中，半導體業的營收表現較去年同期增加了一四五億元，獲利更是比去年多出了六四億元，年增幅達一二八％左右，為各類股當中表現最為亮眼的族群。

從獲利來看，今年上半年度賺超過一個股本的興櫃公司共計有三家，分別為已經向證交所申請股票上市、友達旗下驅動晶片大廠瑞鼎，核酸純化試劑與核酸萃取儀器製造商龍頭圓點奈米，以及當前的興櫃股王綠界科技。其中，綠界科技為國內遊戲廠商歐買尬轉投資的第三方支付公司，在台灣中小型電商市場以七到八成的超高市占率穩坐國內市場龍頭。

所謂第三方支付服務是為了因應網路購物而興起的，介於銀行與電商業者之間的角色，也是代表品牌先向消費者收款，再將款項撥給品牌的中間者，為目前主要的網路交易手段和信用仲介，二○二○年以來，由於新冠病毒肆虐，宅經濟的熱潮未見停歇，種種因素帶動數位化的加速發展以及網購交易市場的熱絡，也讓綠界科技開始就以相當強勁的成長態勢驚艷資本市場，挾帶著堅實的基本面成績，綠界科技的股價走勢更是勢如破竹，今年三月底從三○○多元起漲，就一路向上狂飆，並在六月多正式突破千元大關，為台灣興櫃市場從二○○一年成立近二○年來，第一檔晉升千金俱樂部的指標個股。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2158 期

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