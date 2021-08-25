【永豐期貨】電子股回神領軍 台股站回萬七關卡

期貨走勢

台指期週三上漲 181 點至 16962 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 83.86 點，電子期逆價差擴至 - 3.99 點，金融期逆價差縮至 - 9.2 點。現貨部分，三大法人買超 184.78 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 862 口至 - 10421 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 155 口至 - 21017 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 292 口至 - 11039 口。

週二在輝瑞疫苗獲美國食品藥物管理 (FDA) 完全批准後，市場對 Delta 病毒的擔憂有所緩解，美股四大指數繼續上漲，道瓊上漲 0.09%，標普 500 上漲 0.15%，那指上漲 0.52%，費半上漲 0.1%。台股今天開高走高，電子股回神，領軍大盤一路走揚，加權指數終場上漲 1.35%，收 17045.86 點，站回萬七關卡，收復十日線及半年線，權值股來看，晶圓代工價格調漲激勵，台積電上漲 2.27%，收 585 元，站回月線，聯電也上漲 2.74%，重回 60 元關卡，電子股成交比重超過 6 成，另外貨櫃航運 3 雄震盪上揚，與金融股一起助攻，帶領台股收今天最高，整體來看，技術面站回 10 日線，但目前量能仍稍嫌不足，後續仍有待量能跟上，短期上檔壓力為月線附近，預期在本週全球央行會議前，市場投資人可能多在觀望使大盤呈現震盪格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 降至 1.16。VIX 指數下跌 0.14 至 20.64。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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