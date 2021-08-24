興勤訂單能見度達年底 下半年獲利持平上半年

保護元件廠興勤 (2428-TW) 今 (24) 日召開法說會，總經理何益盛指出，目前訂單能見度看到年底，需求仍大於產能、交期 6-8 周，下半年至少能維持上半年水準；而因應需求，公司也持續添購設備擴充熱敏、壓敏電阻產能，預計年底前完成。

何益盛表示，四大應用中，資通訊、家電等應用穩定成長，其中筆電需求向上，並沒有看到衰退的情況；不過車用跟 5G 通訊，因為馬來西亞半導體供應鏈受到疫情影響停工，客戶有受到缺料影響，比較保守，不然本來展望會更好。

除了疫情打亂供應鏈，目前原物料、運費及中國人工成本同步上漲，何益盛指出，雖然新產品會陸續採用新報價反應成本，但沒辦法完全反映，下半年要維持上半年毛利率會比較辛苦。

不過，目前興勤產線稼動率仍維持滿載，月營收站穩 6 億元，隨著需求增加，公司也持續添購設備擴產，何益盛表示，預計在今年底前，熱敏電阻將從現在月產 3 億顆提升到 4 億顆、壓敏電阻從 1-1.2 億顆拉升至每月 2 億顆，屆時每月產值可以達 7 億元。

何益盛表示，現階段台灣產能擴充告一個段落，明年除了將在中國 4 個廠持續增加設備外，高雄三廠新產能 2023 年第二季也將加入；此外，也可能在中國東莞建置新廠房增加產能，但要看明後年的市況才會有進一步比較明確的規劃。