中華電投資APRICOT海纜逾10億元 預計2024年完工啟用

中華電 (2412-TW) 今 (16) 日公告，與 APRICOT 聯盟會員共同簽訂協議，將建造超高速海底光纖電纜連接亞太地區，預計 2024 年完工，其中，中華電投資金額超過 10 億元。

中華電為提供固網、行動寬頻高速上網連外頻寬需求及提高國際網路安全性，與其他網路服務業者共同投資 APRICOT 海纜建設，海底電纜光纖、相關設施與建設成本，將由 APRICOT 投資會員依投資比例分攤，中華電投資金額超過 10 億元。

中華電表示，超高速海底光纖電纜總長 1.2 萬公里，將連接台灣、日本、新加坡、印尼、菲律賓和關島等地區，預計 2024 年完工啟用後，總容量可以超過 190Tbps，為未來 5G 行動寬頻、物聯網、人工智慧、虛擬實境、雲端服務與遠距視訊等將有更高速穩定的網路服務。

國際分公司總經理吳學蘭強調，APRICOT 海纜全新路由設計，未來將可與 APG(亞太直達海纜)、SJC2(東南亞日本二號) 海纜經香港、越南、泰國的路由形成更完整的東南亞國際海纜環路。

吳學蘭指出，將持續建構環太平洋與環東南亞的亞太海纜雙環，以完整海纜路由與分散，發揮雙環軸心優勢，深化國際電信服務布局。

中華電近年積極布局亞太地區國際海纜建設，亞太直達海纜 (APG) 和新橫太平洋海纜 (NCP) 陸續於頭城海纜站啟用、東南亞日本二號 (SJC2) 海纜預計明年完工，此次再投資 APRICOT 海纜，改走菲律賓東側，穿越印尼海域直達新加坡，將再進一步提升海纜路由分散度，強化台灣連外頻寬安全。