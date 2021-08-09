中華電奧運轉播 MOD接觸人次破7600萬次 Hami Video瀏覽量達2.7億

中華隊於 2020 東京奧運奪得傲人成績，共獲 2 金 4 銀 6 銅寫下歷史新頁，中華電 (2412-TW)MOD、Hami Video 首度推出 4K 超高畫質與 VR 模式直播也繳出驚人收視。

奧運期間 MOD 全頻道接觸人次達 7600 萬新高，破開播以來新紀錄；OTT-Hami Video 總瀏覽量 (page view) 更創下破 2.7 億紀錄，Hami Video 觀看人數一舉突破 730 萬，坐穩台灣 OTT 霸主地位，中華電締造國內串流媒體史無前例的賽事轉播新里程碑。

東京奧運和台灣時差僅一小時、中華隊參賽選手是歷年來最多的一次，加上 4K 超高畫質與 VR 沈浸式觀賽魅力，提高奧運的收視熱潮，MOD 4K 總客戶數逼近 140 萬戶、Hami Video 網路付費客戶更一舉成長 7 倍，中華電影視雙平台充分展現東京奧運驚人的威力。

除了直播賽事，MOD、Hami Video「奧運專區」的熱點回看及隨選賽事也深受客戶喜愛，顯示透過 VOD 再次回味賽事精彩瞬間，已成為觀賽趨勢。中華電信也再創業界里程碑，將 2020 東京奧運開閉幕典禮 VOD 加入「HDR 高動態範圍」影音製作技術，讓所有表演、聖火傳遞都更加活潑、色彩更令人驚艷，即日起將會在「奧運專區」上架。

奧運的收視熱潮，帶動 MOD 賽事 VOD 的點擊迅速成長、Hami 影劇館也激增 1.3 倍。奧運甫一結束，已有廣告主主動詢問即將登場的 BWF 羽球巡迴賽、美國網球公開賽，還有由二刀流大谷翔平領銜話題不斷的 MLB 美國職棒等賽事，表達加碼投資廣告的意願。

隨著下半年台灣疫情逐漸趨緩，國內消費市場復甦，MOD、Hami Video 廣告營收可望較上半年大幅成長，預計全年廣告營收將較去年成長 2-3 倍。