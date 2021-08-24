〈能源盤後〉大甩賣迎來搶購 原油自3個月低谷強力反彈 創3月來最大單日漲幅

週一 (23 日) 交易，原油期貨價格自上週五觸及的 3 個月來最低價反彈上漲，並創下自 3 月以來的最大單日漲幅。上週因市場擔心 Delta 變種病毒蔓延將削弱原油需求，導致原油價格下挫。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「石油先前被超賣，激起一波甩賣，接著搶便宜的投資者立刻湧入搶購，進而推高價格。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.50 美元或 5.6%，收每桶 65.64 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.57 美元或 5.5%，收每桶 68.75 美元。

WTI 原油期貨價格上週下挫 8.9%，跌至 3 個月低谷。Brent 原油期貨價格上週下跌 7.7%，為 5 月以降最低收盤價。

WTI 和 Brent 原油期貨週一均終止連 7 日跌勢，創下 3 月 24 日以來最大單日漲幅。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，對 Delta 變種病毒快速蔓延的擔憂情緒，迫使今年餘下時間的需求預期降低。然而，「全部市場的原油和石油產品庫存仍處於低水位，這會在對抗大型看跌走勢時，持續提高樓地板。」

「除非市場看到持續供應過剩，才會改變這種情況。這樣的情況到邁向明年第一季會越來越實際，因為近期需求疲弱，加上季節性下降，以及來自美國和 OPEC + 的供應均增加。」

即使週一面臨看跌因素，油價仍上漲。美國能源部週一宣布，計畫自美國戰略石油儲備 (SPR) 中出售至多 2000 萬桶原油，最遲 9 月 13 日之前就會授予合約，並於 10 月 1 日至 12 月 15 日期間交貨。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「有一種看法是，因為美國產量增加，所以美政府不像過去那樣需要 SPR，所以既然這些石油儲備量這麼值錢，美政府想趁此把錢拿到手。」

「有趣的是，我們願意在這時點放棄我們的庫存，拜登政府可能感受到汽油價格上漲帶來的熱度，而這是冷卻價格的一種方法。」

與此同時，原油實體市場的反彈跡象掩蓋了上週商品期貨市場的大屠殺。

RBC 資本市場商品分析師 Michael Tran 表示，「金融市場正以不對稱的下行速度潰敗到實體市場呈現的樣子。大西洋盆地的原油雖然脫離了近期高位，但並未像金融價格疲軟那樣極端。」

Tran 表示，北海一些邊際原油價格定價在 2 週前看到的年內高點相差不遠的實物溢價。



「過去一週多數原油定價都走軟了，但不是用一種陷入困境的方式走軟。過去一個月，Delta 變種病毒和中國採購計畫疲弱等新聞令人擔憂，進而使金融市場承壓，但前幾週實體市場的相較堅挺表明其他買家正湧現以彌補此一不足。」

上週美元飆升也助長了大宗商品的拋售，因為美元走強不利於美元計價的大宗商品，但週一美元回落，ICE 美元指數在上週飆升至 9 個月高位後下跌 0.6%。

投資者還期待本週的全球央行貨幣政策研討會，該會議定於懷俄明州 Jackson Hole 舉行，但出於防疫考量，將會改用視訊方式進行。另外，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週五預計發表演說，投資者也會尋找該演說是否有 Fed 縮表時間的線索。

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