晶宏前7月每股賺3.97元 賺贏過去兩年總和

電子標籤驅動 IC 廠晶宏 (3141-TW) 今 (23) 日公告自結，7 月稅後純益 0.8 億元，年增 700%，每股稅後純益 1.17 元，累計前 7 月稅後純益 2.62 億元，年增 495%，每股稅後純益 3.97 元；受惠出貨量、銷售單價同步成長，晶宏前 7 月獲利，就賺贏過去兩年總和 1.9 億元。

晶宏近期受惠電子貨價標籤 (ESL) 需求強勁，相關驅動 IC 出貨暢旺，連帶推升營收屢創新高，7 月營收 2.67 億元，月增 37.77%，年增 165%，累計前 7 月營收 13.39 億元，年增 109%。

晶宏受惠客戶需求熱絡，現今 ESL 驅動 IC 庫存仍處於低水位，預計今年全年出貨量將較去年倍增，達 1.1 億顆，加上晶圓代工廠下半年已啟動新一輪漲價，晶宏也可望跟進調漲。

展望後市，法人看好，由於晶宏 ESL 產品極具競爭力，2022 年市占率可望維持現有水準，約達 75%，為全球第一供應商。

此外，由於全球最大零售商 Walmart 積極導入 ESL，包括加拿大分店已擬定導入計畫，美國也有 3500 家店，初估對 ESL 的需求將高達 4.5-5 億個，屆時晶宏可望成為最大受惠者。