晶焱搭ESD需求成長列車 估今年營收創新高

IC 設計廠晶焱 (6411-TW) 今 (23) 日召開法說會，公司表示，全球電子產品對 ESD(靜電防護)的需求持續增加，預期 2022 年全球 ESD 出貨量將達 600 億顆，較今年成長 50%，晶焱也可跟著產業趨勢成長，今年營收再優於去年、創新高。

晶焱引用研調機構 Omdia 數據指出，去年在全球 ESD 供應商排名第三，僅次 IDM 大廠 Nexperia、ON Semiconductor，市占率約 12.6%，年增 1.2 個百分點，且前三家業者就占據全球過半市占。

晶焱指出，公司過去積極耕耘工控、車用等新應用，歷經數年努力，已取得新進展，從今年上半年營收分布來看，工控達 12%、車用約 8%，相較於去年全年工控 11%、車用 4%，已有明顯成長。

展望後市，晶焱看好，現今全球 ESD 使用量已超過 400 億顆，2022 年可達 600 億顆，凸顯電子產品對靜電防護的需求持續增加，公司也可順著趨勢成長，並反映在公司業績上，同時透過拓展新領域，推動營收逐年創高。

針對獲利表現，晶焱表示，去年毛利率下降至 37%，隨後公司進行一連串的改善，包括產品組合優化、簡化成本結構，以及拓展新應用，帶動今年上半年毛利率回升至 42%，並預計未來將維持該水準。

晶焱 7 月營收 3.49 億元，創下單月歷史次高，月增 13.94%，年增 19.52%，累計前 7 月營收 22.54 億元，年增 33.94%；晶焱預期，若整體市場沒有外在環境因素干擾，今年營收將超越去年、創新高。